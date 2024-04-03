3 кухонные ножа, которые должны быть в каждом доме

Даже если ваша кухня оборудована самой современной техникой, без обыкновенного кухонного ножа все равно не обойтись. Следует знать, какой стандартный набор ножей должен быть на каждой кухне.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart .

Зубчатый нож

Зубчатый нож иногда называют ножом для хлеба, потому что его лезвие, подобно пиле. Он помогает нарезать хлеб, баранки и пирожные с меньшей крошкой, чем другие ножи.

Это лучший инструмент для аккуратной нарезки мягких сочных продуктов, таких как помидоры и персики.

Благодаря длинному лезвию, хлебным ножом удобно разрезать крупные буханки, пироги и караваи. Праздничные торты обычно тоже разрезают этим ножом. Также он может пригодиться для очищения и нарезки крупных фруктов с нежной мякотью и жесткой кожурой, например, ананасов, арбуза, дыни.

Зубчатый нож (фото: Freepik)

Поварский нож

Это главный инструмент кулинара и один из самых востребованных ножей на кухне. Это достаточно большой нож с широким лезвием и удобной рукояткой.

Основная часть работы на кухне выполняется с помощью этого ножа. Он подходит для резки любых видов продуктов.

Для давления чеснока используют плоскую часть лезвия.

Поварской нож (фото: Freepik)

Нож для чистки

Этот нож маленький, но очень мощный. Он имеет короткое лезвие, что позволяет удобно чистить овощи.

Его используют для очистки картофеля, овощей и фруктов, им удобно снимать луковую шелуху. Острый изогнутый кончик предназначен для вырезания картофельных "глазков" и испорченных мест.

Нож для чистки (фото: Freepik)