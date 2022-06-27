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3 мифа об уходе за волосами, в которые пора перестать верить

Уход за волосами (freepik)
Автор: Марина Настевич

Советов по уходу за волосами в сети можно найти великое множество, однако не стоит слепо доверять всем из них. Нередко можно встретить популярные рекомендации, которые на самом деле не работают.

Парикмахер-блогер Push Dish рассказала в Instagram, в какие мифы об уходе за волосами пора перестать верить.

1. Чтобы волосы были здоровыми,их нужно расчесывать "как можно чаще"

Вообще-то, любое расчесывание - это микроповреждение волос! Особенно, если вы не используете несмываемый уход и если ваша расческа не очень качественная. Именно из-за расчесывания чаще всего на кутикуле волоса появляются повреждения в виде сечения и ломкости.

2. Волосы привыкают к шампуню

Правда в том, что шампунь просто может перестать подходить вам, и причин здесь много. Популярные из них:

  • к примеру, сульфатный шампунь пересушил кожу головы и вы начали чувствовать сухость
  • или абсолютно противоположная ситуация: поначалу вам нравился новый мягкий шампунь для поврежденных волос, но потом он стал плохо очищать кожу головы и вы почувствовали зуд и недоочищение

3. Маска и бальзам - это абсолютно разные средства

Конечно, нет. Посмотрите составы своих масок и бальзамов. Зачастую там абсолютно схожие компоненты! И маску можно использовать каждый день, и кондиционер в качестве глубокого ухода. Самое главное - это смотреть составы средств и подбирать, исходя из своего типа и потребностей волос.

Ранее мы писали, как ухаживать за волосами летом, чтобы они не превратились в солому.

Читайте также, какое средство поможет вам укрепить волосы и ускорить их рост, а стоит копейки.

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