3 міфи про догляд за волоссям, в які пора перестати вірити

Порад по догляду за волоссям в мережі можна знайти безліч, проте не варто сліпо довіряти всім з них. Нерідко можна зустріти популярні рекомендації, які насправді не працюють.

Перукар-блогер Push Dish розповіла в Instagram , в які міфи про догляд за волоссям пора перестати вірити.

1. Щоб волосся було здорове, його потрібно розчісувати "якомога частіше"

Взагалі-то, будь-яке розчісування - це мікропошкодження волосся! Особливо, якщо ви не використовуєте незмивний догляд і якщо ваш гребінець не дуже якісний. Саме через розчісування найчастіше на кутикулі волоса з'являються пошкодження у вигляді перетину і ламкості.

2. Волосся звикає до шампуню

Правда в тому, що шампунь просто може перестати підходити вам, і причин тут багато. Популярні з них:

наприклад, сульфатний шампунь пересушив шкіру голови і ви почали відчувати сухість

або абсолютно протилежна ситуація: спочатку вам подобався новий м'який шампунь для пошкодженого волосся, але потім він став погано очищати шкіру голови і ви відчули свербіж і недоочищення

3. Маска і бальзам - це абсолютно різні засоби

Звичайно, ні. Подивіться склади своїх масок і бальзамів. Найчастіше там абсолютно схожі компоненти! І маску можна використовувати кожен день, і кондиціонер в якості глибокого догляду. Найголовніше - це дивитися склади засобів і підбирати, виходячи зі свого типу і потреб волосся.