3 міфи про догляд за волоссям, в які пора перестати вірити

Порад по догляду за волоссям в мережі можна знайти безліч, проте не варто сліпо довіряти всім з них. Нерідко можна зустріти популярні рекомендації, які насправді не працюють.
Перукар-блогер Push Dish розповіла в Instagram, в які міфи про догляд за волоссям пора перестати вірити.
Взагалі-то, будь-яке розчісування - це мікропошкодження волосся! Особливо, якщо ви не використовуєте незмивний догляд і якщо ваш гребінець не дуже якісний. Саме через розчісування найчастіше на кутикулі волоса з'являються пошкодження у вигляді перетину і ламкості.
Правда в тому, що шампунь просто може перестати підходити вам, і причин тут багато. Популярні з них:
Звичайно, ні. Подивіться склади своїх масок і бальзамів. Найчастіше там абсолютно схожі компоненти! І маску можна використовувати кожен день, і кондиціонер в якості глибокого догляду. Найголовніше - це дивитися склади засобів і підбирати, виходячи зі свого типу і потреб волосся.
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