3 листопада - день Ганни: що категорично не можна робити цього дня, прикмети
3 листопада православні християни в Україні вшановують пам'ять преподобної Ганни. Вона була дочкою київського князя Всеволода Ярославовича. У народі цей день називали Ганна Холодна, бо саме з цієї дати починалися холоди.
Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Що потрібно зробити в день Ганни
У народі цей дуже любили вживати ягоди: брусницю, журавлину, морошу. З них робили різні страви, а особливо кисіль.
Також виносили молоко надвір уночі, воно замерзало, люди стригли його ножем, посипали цукром і подавали з млинцями. Виходило щось на кшталт морозива.
Сьогодні можна було сходити до знахарів та чаклунів. Люди намагалися зняти порчу та пристріт і вважали, що саме сьогодні це вийде.
У цю дату вважалося гарною прикметою перед виходом з дому прочитати молитву, щоб біда в дорозі не сталася.
Головні прикмети 3 листопада
- Хмари летять низько до морозів
- Увечері вдарив мороз – зима буде теплою
- Зранку мороз вдарив – випаде багато снігу
- Якщо сніг лежить, а листя ще не на всіх деревах обсипалось, то наступний рік буде важким та неврожайним
- Дим із димаря стовпом йде – до морозної погоди
- Дрова сильно тріщать у грубці – до негоди
Що не можна робити у цей день
Сваритися та виходити з дому без особливої потреби, бажано уникати людних місць. Інакше можете зловити пристріт або псування. Не рекомендується пускати до будинку незнайомців, інакше протягом тижня доведеться спілкуватися з неприємними особами.
Якщо вам потрібно вирушити в далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.
Хто сьогодні святкує іменини:
Богдан, Василь, Володимир, Ганна, Георгій, Євдокія, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Олександр, Павло, Петро, Світлана, Семен, Сергій, Федір.
Не забудьте привітати цих людей із Днем ангела!
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