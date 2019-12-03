3 декабря: какой сегодня праздник, что запрещено делать в этот день

Какой сегодня праздник. 3 декабря 2019 года является Предпразднством Введения во храм Пресвятой Богородицы. Также сегодня все православные христиане чтут память святого Прокла, который жил в V веке и служил епископом в Константинополе.

Святой Прокл обучался богословию у Иоанна Златоуста. Он получил хорошие знания в области Священного писания, а также добился больших успехов в ораторском искусстве. Это помогло ему проповедовать христианство.

Прокл стал свидетелем явления апостола Павла Иоанна, после смерти которого он стал епископом. Прокл активно проповедовал и заботился о всех обездоленных. Он также стал известен благодаря своим многочисленным чудесам.

Святой Прокл (фото из открытых источников)

Все приметы этого дня

Если 3 декабря пойдет снег, то 3 июня будет дождливая погода;

Если снегирь поет, а сорока прячется под крышей, значит скоро будет вьюга;

Если тетерев сидит на верху дерева, то будет солнечная и теплая погода;

Если сегодня утром пойдет сильный снег, значит днем будет теплая и солнечная погода;

Если полена трещат в печи – будет морозный день;

Если ночью и ранним утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре, значит будет ясная погода.

Что нельзя делать 3 декабря

В этот день нельзя ссорится друг с другом, а надо быть наоборот приветливым и дружелюбным.

Нельзя отправляться в дальнюю поездку, для этого лучше выбрать следующий день.