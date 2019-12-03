3 декабря: какой сегодня праздник, что запрещено делать в этот день

3 декабря христиане почитают память святого Прокла
Какой сегодня праздник. 3 декабря 2019 года является Предпразднством Введения во храм Пресвятой Богородицы. Также сегодня все православные христиане чтут память святого Прокла, который жил в V веке и служил епископом в Константинополе.
Святой Прокл обучался богословию у Иоанна Златоуста. Он получил хорошие знания в области Священного писания, а также добился больших успехов в ораторском искусстве. Это помогло ему проповедовать христианство.
Прокл стал свидетелем явления апостола Павла Иоанна, после смерти которого он стал епископом. Прокл активно проповедовал и заботился о всех обездоленных. Он также стал известен благодаря своим многочисленным чудесам.
Святой Прокл (фото из открытых источников)
В этот день нельзя ссорится друг с другом, а надо быть наоборот приветливым и дружелюбным.
Нельзя отправляться в дальнюю поездку, для этого лучше выбрать следующий день.