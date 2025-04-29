29 квітня - день зіпсованих планів. Що можна сьогодні робити і як не втратити щастя

Прогноз астропогоди на 29 квітня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних втручань. Окрім періоду з 08:17 до 09:34 за київським часом, можливі хірургічні втручання та відвідування перукарні. Удача буде на боці тих, хто глибоко вірить у свій успіх. День активних дій, боротьби, змагань, розширення, звільнення від негативних емоцій, неповаги до себе та оточуючих, час подолання своїх небажаних якостей", - розповіла Соловйова.

"Пасивність може призвести до розвитку недовірливості, підозрілості та підступності. Рекомендовані фізичні навантаження, відвідування спортзалу, сауни. Період пізнання потаємного, самоаналізу, медитації, звільнення від страхів", - додала вона.

Символічним управителем 29 квітня є Марс. Через загальний фон доби астролог не радить ініціювати нові активності, які пов’язано з оформленням на нову роботу, придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки, далекими подорожами, понаднормовими навантаженнями на роботі, першим у житті використанням зброї.

"Не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем. Не пораньте інших навіть словом. Не переглядайте агресивний контент. Пробачайте тих, хто вас образив, і в жодному разі не ображайте самі. Можна давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік", - нагадала експерт.

29 квітня, з 22:22 до 23:57 за київським часом, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у королівському градусі Близнюків.

"Цей градус у Близнюках вважається царським, вишуканим, аристократичним, який обіцяє здобуття багатства без витрачання особливих зусиль. Він допомагає в оволодінні як матеріальними, так і духовними цінностями. Сприяє досягненню успіху в будь-яких справах, управляє контактами, комунікабельністю, проникливістю, далекоглядністю, розумовою активністю, інтелектуальними процесами, ментальною жвавістю", - пояснила Соловйова.