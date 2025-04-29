29 апреля - день испорченных планов. Что можно сегодня делать и как не потерять счастье

Прогноз астропогоды на 29 апреля

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических вмешательств. Кроме периода с 08:17 до 09:34 по киевскому времени, возможны хирургические вмешательства и посещение парикмахерской. Удача будет на стороне тех, кто глубоко верит в свой успех. День активных действий, борьбы, соревнований, расширения, освобождения от негативных эмоций, неуважения к себе и окружающим, время преодоления своих нежелательных качеств", - рассказала Соловьева.

"Пассивность может привести к развитию мнительности, подозрительности и коварства. Рекомендованы физические нагрузки, посещение спортзала, сауны. Период познания сокровенного, самоанализа, медитации, освобождения от страхов", - добавила она.

Символическим управителем 29 апреля является Марс. Из-за общего фона суток астролог не советует инициировать новые активности, которые связаны с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники, дальними путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе, первым в жизни использованием оружия.

"Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем. Не пораньте других даже словом. Не просматривайте агрессивный контент. Прощайте тех, кто вас обидел, и ни в коем случае не обижайте сами. Можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону", - напомнила эксперт.

29 апреля, с 22:22 до 23:57 по киевскому времени, Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную переменчивость, будет в королевском градусе Близнецов.

"Этот градус в Близнецах считается царским, изысканным, аристократическим, который обещает обретение богатства без затраты особых усилий. Он помогает в овладении как материальными, так и духовными ценностями. Способствует достижению успеха в любых делах, управляет контактами, коммуникабельностью, проницательностью, дальновидностью, умственной активностью, интеллектуальными процессами, ментальной живостью", - пояснила Соловьева.