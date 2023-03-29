UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

29 березня: яке свято відзначає церква, що не можна робити, кого привітати з іменинами

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

29 березня православні християни вшановують святого Саввіна.

У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Традиції цього дня

Про святого мученика Савіна відомо дуже мало. Він жив у ІІІ столітті нашої ери. Був головою міста Гермополя (Єрмополя) у Єгипті. За часів гонінь на християн за імператора Діоклетіана, який славився жорстокістю боротьби з християнським віросповіданням, Савін сховався в селі. Його вмовили на це друзі за вірою. Вони не хотіли втратити свого товариша та наставника.

Цього дня можна помолитися святому Саввину та попросити у нього допомоги у якихось простих побутових та мирських справах, а також можна попросити допомоги у роботі та кар'єрі.

У давні часи чоловіки цього дня оглядали вози на предмет поломок, поновлювали оглоблі, колеса, обода. На той час сніг танув, а дороги підсушували вітри та сонце.

Прикмети на 29 березня

  • Теплий день віщує таку ж хорошу погоду найближчими днями
  • Гучно горобці цвірінькають і купаються в калюжах – будуть теплі дні
  • Птахи прилітають великими зграями практично одночасно – прикмета до того, що весна буде теплою
  • Хмари високо пливуть небом – буде тепло
  • Сонце крізь хмари пробивається - незабаром дощ піде
  • Ворони та горобці купаються в калюжах – чекай тепла
  • У Савін день зайці ще не змінили колір шкіри - буде похолодання
  • Сніг швидко тане, струмки течуть – влітку буде багато опадів.
  • Зграї перелітних птахів над будинком кружляють - незабаром сніг розтане, і настане потепління

Що категорично не можна робити у цей день

  • Сьогодні не можна позичати;
  • не можна сперечатися та сваритися;
  • не можна лаятись, лаятись і лихословити;
  • не варто виходити з дому.

Іменини відзначають власники таких імен : Олександр, Денис, Омелян та Іван, Павло, Роман, Трохим та Юліан.

Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Українісвято в Україні