29 березня: яке свято відзначає церква, що не можна робити, кого привітати з іменинами

Традиції цього дня

Про святого мученика Савіна відомо дуже мало. Він жив у ІІІ столітті нашої ери. Був головою міста Гермополя (Єрмополя) у Єгипті. За часів гонінь на християн за імператора Діоклетіана, який славився жорстокістю боротьби з християнським віросповіданням, Савін сховався в селі. Його вмовили на це друзі за вірою. Вони не хотіли втратити свого товариша та наставника.

Цього дня можна помолитися святому Саввину та попросити у нього допомоги у якихось простих побутових та мирських справах, а також можна попросити допомоги у роботі та кар'єрі.

У давні часи чоловіки цього дня оглядали вози на предмет поломок, поновлювали оглоблі, колеса, обода. На той час сніг танув, а дороги підсушували вітри та сонце.

Прикмети на 29 березня

Теплий день віщує таку ж хорошу погоду найближчими днями

Гучно горобці цвірінькають і купаються в калюжах – будуть теплі дні

Птахи прилітають великими зграями практично одночасно – прикмета до того, що весна буде теплою

Хмари високо пливуть небом – буде тепло

Сонце крізь хмари пробивається - незабаром дощ піде

Ворони та горобці купаються в калюжах – чекай тепла

У Савін день зайці ще не змінили колір шкіри - буде похолодання

Сніг швидко тане, струмки течуть – влітку буде багато опадів.

Зграї перелітних птахів над будинком кружляють - незабаром сніг розтане, і настане потепління

Що категорично не можна робити у цей день

Сьогодні не можна позичати;

не можна сперечатися та сваритися;

не можна лаятись, лаятись і лихословити;

не варто виходити з дому.

Іменини відзначають власники таких імен : Олександр, Денис, Омелян та Іван, Павло, Роман, Трохим та Юліан.