29 березня: яке свято відзначає церква, що не можна робити, кого привітати з іменинами

29 березня православні християни вшановують святого Саввіна.
У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
Про святого мученика Савіна відомо дуже мало. Він жив у ІІІ столітті нашої ери. Був головою міста Гермополя (Єрмополя) у Єгипті. За часів гонінь на християн за імператора Діоклетіана, який славився жорстокістю боротьби з християнським віросповіданням, Савін сховався в селі. Його вмовили на це друзі за вірою. Вони не хотіли втратити свого товариша та наставника.
Цього дня можна помолитися святому Саввину та попросити у нього допомоги у якихось простих побутових та мирських справах, а також можна попросити допомоги у роботі та кар'єрі.
У давні часи чоловіки цього дня оглядали вози на предмет поломок, поновлювали оглоблі, колеса, обода. На той час сніг танув, а дороги підсушували вітри та сонце.
Іменини відзначають власники таких імен : Олександр, Денис, Омелян та Іван, Павло, Роман, Трохим та Юліан.
Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.