29 марта: какой праздник отмечает церковь, что нельзя делать, кого поздравить с именинами

29 марта православные христиане чтят святого Саввина.
В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
О святом мученике Савине известно очень мало. Он жил в III столетии нашей эры. Был главой города Гермополя (Ермополя) в Египте. Во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане, который славился жестокостью борьбы с христианским вероисповеданием, Савин спрятался в деревне. Его уговорили на это друзья по вере. Они не хотели потерять своего товарища и наставника.
В этот день можно помолиться святому Саввину и попросить у него помощи в каких-то простых бытовых и мирских делах, а также можно попросить помощи в работе и карьере.
В старину мужчины в этот день осматривали телеги на предмет поломок, подновляли оглобли, колеса, обода. К этому времени снег таял, а дороги подсушивали ветры и солнце.
Именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Денис, Емельян и Иван, Павел, Роман, Трофим и Юлиан.
Раньше мы писали, когда отпразднуем Пасху по разным календарям и будут ли длинные выходные.