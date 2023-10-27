27 жовтня: чому цей день небезпечний і що сьогодні не можна робити, кого привітати з іменинами

27 жовтня 2023 року у православному календарі день пам'яті преподобного Нестора Літописця. Наші пращури називали цю дату "Нестор".
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Наші пращури в цей день давали обіцянки. Крім того, люди намагалися закінчити усі справи. Вони вірили, що якщо виконати обіцяну роботу, то бажання обов'язково здійсниться. А от якщо не виконати свою обіцянку, то можна викликати лихо.
Існувало повір'я, яке свідчило, що якщо в будинку хвора людина мовчки виконує важку роботу, то швидше видужає.
Якщо на вулиці туман, то буде потепління, а якщо випаде сніг - рано зацвітуть проліски.
Якщо на деревах з'явився іній, то незабаром прийдуть морозні дні.
Якщо вітер упродовж кількох днів дме в один бік, значить пройдуть опади.
Якщо гуси довго плавають на воді, то холодів поки не буде.
Нестор, Валентин, Степан, Марк, Опанас, Андрій, Терентій, Олександр, Капітоліна, Еротіїда, Єлизавета.
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