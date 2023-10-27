27 жовтня: чому цей день небезпечний і що сьогодні не можна робити, кого привітати з іменинами

Народні традиції

Наші пращури в цей день давали обіцянки. Крім того, люди намагалися закінчити усі справи. Вони вірили, що якщо виконати обіцяну роботу, то бажання обов'язково здійсниться. А от якщо не виконати свою обіцянку, то можна викликати лихо.

Існувало повір'я, яке свідчило, що якщо в будинку хвора людина мовчки виконує важку роботу, то швидше видужає.

Що не можна робити 27 жовтня

Люди вірили, що сьогодні не можна сваритися, інакше будете в сварці до Різдва

Сьогодні люди намагалися багато не працювати

Не треба переїдати та пити багато алкогольних напоїв

Сьогодні люди не ходили в гості, щоб не забрати щастя зі свого будинку

Головні прикмети цього дня

Якщо на вулиці туман, то буде потепління, а якщо випаде сніг - рано зацвітуть проліски.

Якщо на деревах з'явився іній, то незабаром прийдуть морозні дні.

Якщо вітер упродовж кількох днів дме в один бік, значить пройдуть опади.

Якщо гуси довго плавають на воді, то холодів поки не буде.

День Ангела сьогодні відзначають:

Нестор, Валентин, Степан, Марк, Опанас, Андрій, Терентій, Олександр, Капітоліна, Еротіїда, Єлизавета.