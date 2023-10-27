27 октября: почему этот день опасен и что сегодня делать нельзя, кого поздравить с именинами

27 октября 2023 года в православном календаре день памяти преподобного Нестора Летописца. Наши предки называли эту дату "Нестор" или "Обетный день".
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
В этот день у наших предков была традиция давать обещания. Кроме того, люди старались закончить все дела. Они верили, что, если выполнить обещанную работу, то желание обязательно сбудется. А вот если не выполнить свое обещание, то можно навлечь беду.
Существовало поверье, которое гласило, что если в доме больной человек молча выполняет тяжелую работу, то быстрее поправится.
Если на улице туман, значит будет потепление, а если выпадет снег - рано зацветут подснежники.
Если на деревьях появился иней, значит скоро придут морозные дни.
Если ветер на протяжении нескольких дней дует в одну сторону, значит пройдут осадки.
Если гуси долго плавают на воде, значит холодов пока не будет.
Нестор, Валентин, Степан, Марк, Афанасий, Андрей, Терентий, Александр, Капитолина, Эротиида, Елизавета.
Ранее мы рассказывали, какие праздники будут в октябре 2023 года.
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