27 октября: почему этот день опасен и что сегодня делать нельзя, кого поздравить с именинами

Народные традиции

В этот день у наших предков была традиция давать обещания. Кроме того, люди старались закончить все дела. Они верили, что, если выполнить обещанную работу, то желание обязательно сбудется. А вот если не выполнить свое обещание, то можно навлечь беду.

Существовало поверье, которое гласило, что если в доме больной человек молча выполняет тяжелую работу, то быстрее поправится.

Что нельзя делать 27 октября

Люди верили, что сегодня нельзя ссориться, в противном случае будете в ссоре до Рождества

Сегодня люди старались много не работать

Не нужно переедать и пить много алкогольных напитков

Сегодня люди не ходили в гости, чтобы не унести счастья из своего дома

Главные приметы этого дня

Если на улице туман, значит будет потепление, а если выпадет снег - рано зацветут подснежники.

Если на деревьях появился иней, значит скоро придут морозные дни.

Если ветер на протяжении нескольких дней дует в одну сторону, значит пройдут осадки.

Если гуси долго плавают на воде, значит холодов пока не будет.

День Ангела сегодня отмечают:

Нестор, Валентин, Степан, Марк, Афанасий, Андрей, Терентий, Александр, Капитолина, Эротиида, Елизавета.