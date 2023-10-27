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27 жовтня: чому цей день небезпечний і що сьогодні не можна робити, кого привітати з іменинами

П'ятниця 27 жовтня 2023 06:00
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27 жовтня: чому цей день небезпечний і що сьогодні не можна робити, кого привітати з іменинами Яке церковне свято 27 жовтня (Getty Images)
Автор: Styler

27 жовтня 2023 року у православному календарі день пам'яті преподобного Нестора Літописця. Наші пращури називали цю дату "Нестор".

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Народні традиції

Наші пращури в цей день давали обіцянки. Крім того, люди намагалися закінчити усі справи. Вони вірили, що якщо виконати обіцяну роботу, то бажання обов'язково здійсниться. А от якщо не виконати свою обіцянку, то можна викликати лихо.

Існувало повір'я, яке свідчило, що якщо в будинку хвора людина мовчки виконує важку роботу, то швидше видужає.

Що не можна робити 27 жовтня

  • Люди вірили, що сьогодні не можна сваритися, інакше будете в сварці до Різдва
  • Сьогодні люди намагалися багато не працювати
  • Не треба переїдати та пити багато алкогольних напоїв
  • Сьогодні люди не ходили в гості, щоб не забрати щастя зі свого будинку

Головні прикмети цього дня

Якщо на вулиці туман, то буде потепління, а якщо випаде сніг - рано зацвітуть проліски.

Якщо на деревах з'явився іній, то незабаром прийдуть морозні дні.

Якщо вітер упродовж кількох днів дме в один бік, значить пройдуть опади.

Якщо гуси довго плавають на воді, то холодів поки не буде.

День Ангела сьогодні відзначають:

Нестор, Валентин, Степан, Марк, Опанас, Андрій, Терентій, Олександр, Капітоліна, Еротіїда, Єлизавета.

Раніше ми розповідали, які свята будуть у жовтні 2023 року.

Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.

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