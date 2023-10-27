27 октября: почему этот день опасен и что сегодня делать нельзя, кого поздравить с именинами
27 октября 2023 года в православном календаре день памяти преподобного Нестора Летописца. Наши предки называли эту дату "Нестор" или "Обетный день".
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Народные традиции
В этот день у наших предков была традиция давать обещания. Кроме того, люди старались закончить все дела. Они верили, что, если выполнить обещанную работу, то желание обязательно сбудется. А вот если не выполнить свое обещание, то можно навлечь беду.
Существовало поверье, которое гласило, что если в доме больной человек молча выполняет тяжелую работу, то быстрее поправится.
Что нельзя делать 27 октября
- Люди верили, что сегодня нельзя ссориться, в противном случае будете в ссоре до Рождества
- Сегодня люди старались много не работать
- Не нужно переедать и пить много алкогольных напитков
- Сегодня люди не ходили в гости, чтобы не унести счастья из своего дома
Главные приметы этого дня
Если на улице туман, значит будет потепление, а если выпадет снег - рано зацветут подснежники.
Если на деревьях появился иней, значит скоро придут морозные дни.
Если ветер на протяжении нескольких дней дует в одну сторону, значит пройдут осадки.
Если гуси долго плавают на воде, значит холодов пока не будет.
День Ангела сегодня отмечают:
Нестор, Валентин, Степан, Марк, Афанасий, Андрей, Терентий, Александр, Капитолина, Эротиида, Елизавета.
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