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27 октября: почему этот день опасен и что сегодня делать нельзя, кого поздравить с именинами

Пятница 27 октября 2023 06:00
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27 октября: почему этот день опасен и что сегодня делать нельзя, кого поздравить с именинами Какой церковный праздник 27 октября (Getty Images)
Автор: Styler

27 октября 2023 года в православном календаре день памяти преподобного Нестора Летописца. Наши предки называли эту дату "Нестор" или "Обетный день".

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Народные традиции

В этот день у наших предков была традиция давать обещания. Кроме того, люди старались закончить все дела. Они верили, что, если выполнить обещанную работу, то желание обязательно сбудется. А вот если не выполнить свое обещание, то можно навлечь беду.

Существовало поверье, которое гласило, что если в доме больной человек молча выполняет тяжелую работу, то быстрее поправится.

Что нельзя делать 27 октября

  • Люди верили, что сегодня нельзя ссориться, в противном случае будете в ссоре до Рождества
  • Сегодня люди старались много не работать
  • Не нужно переедать и пить много алкогольных напитков
  • Сегодня люди не ходили в гости, чтобы не унести счастья из своего дома

Главные приметы этого дня

Если на улице туман, значит будет потепление, а если выпадет снег - рано зацветут подснежники.

Если на деревьях появился иней, значит скоро придут морозные дни.

Если ветер на протяжении нескольких дней дует в одну сторону, значит пройдут осадки.

Если гуси долго плавают на воде, значит холодов пока не будет.

День Ангела сегодня отмечают:

Нестор, Валентин, Степан, Марк, Афанасий, Андрей, Терентий, Александр, Капитолина, Эротиида, Елизавета.

Ранее мы рассказывали, какие праздники будут в октябре 2023 года.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

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