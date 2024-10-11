27-річна жінка схудла на 90 кілограмів, позбувшися всього двох звичок

Історія схуднення 27-річної Жанін Рейн

Жанін Рейн страждала від зайвої ваги з 8 років.

Дівчина зазвичай відчувала тривогу та сором за своє тіло, вона просила подовжувачі ременів безпеки в літаках і переглядала фотографії ресторанів, щоб перевірити, чи зможе вона поміститися в стільці.

Вперше вона спробувала схуднути у 18 років, але їй не вдалося, вона погладшала ще більше. Після закінчення коледжу вона важила 213 кілограмів. За фахом Жанін - вчителька, але вага перешкоджала її роботі.

Жанін важила більше 200 кілограмів (Скриншот)

"Діти - моя пристрасть, але стояти, щоб викладати було дуже важко. У мене були болі в спині і проблеми з колінами. Все боліло кожен день", - зізнавалася вона.

Після цього дівчина вирішила взяти себе в руки та схуднути. Вона проконсультувалася зі своїм сімейним лікарем, чия відповідь була в кращому випадку невтішною. Він сказав їй, що потрібно скинути занадто багато ваги, і вона не зможе це зробити природним шляхом.

Жанін схудла на 90 кг (Скриншот)

"Я їла фастфуд щодня, кілька разів на добу. Але я знала, якщо я змінюсь, я схудну", - сказала Жанін.

Що робила Жанін для схуднення

Американка знайшла іншого лікаря, який розказав їй про правильне харчування.

Щоб справді зрозуміти та контролювати споживання калорій, Рейн вирішила готувати всі свої страви вдома.

Звикнувши до газованої води, фаст-фуду та солодких десертів, спочатку їй було дуже важко.

Вона замінила газовану солодку воду на мінералку, морозиво на батончики з замороженим йогуртом.

З часом її тяга вщухла, і вона змогла віддати перевагу їжі, яка живить її організм.

Спочатку Рейн дуже хвилювалася з приводу відвідування тренажерного залу, але згодом вона була сповнена рішучості змінити вигляд і відчуття свого тіла.

Дотримуючись послідовності, вона щодня приходила на тренування й змогла поступово збільшити результативність.

Жанін почала ходити в зал та стрибати на скакалці (Скриншот)

За два роки, відколи вона вирішила змінитися, Рейн схудла на приголомшливі 90 кілограмів. У міру того, як її сила зросла, Жанін поєднала інші типи вправ. Окрім бігової доріжки, вона почала піднімати ваги, ходити в походи, а також стрибала на скакалці.