27-летняя женщина похудела на 90 килограммов, изменив всего две привычки

История похудения 27-летней Жанин Рейн

Жанин Рейн страдала от лишнего веса с 8 лет.

Девушка обычно чувствовала тревогу и стыд за свое тело, она просила удлинители ремней безопасности в самолетах и просматривала фотографии ресторанов, чтобы проверить, сможет ли она уместиться в стуле.

Впервые она попыталась похудеть в 18 лет, но ей не удалось, она поправилась еще больше. После окончания колледжа она весила 213 кг. По специальности Жанин - учительница, но вес препятствовал ее работе.

Жанин весила более 200 килограммов (Скриншот)

"Дети - моя страсть, но стоять, чтобы преподавать было очень тяжело. У меня были боли в спине и проблемы с коленями. Все болело каждый день", - признавалась она.

После этого девушка решила взять себя в руки и похудеть. Она проконсультировалась со своим семейным врачом, чей ответ был в лучшем случае неутешительным. Он сказал ей, что нужно сбросить слишком много веса, и она не сможет это сделать естественным путем.

Жанин похудела на 90 кг (Скриншот)

"Я ела фастфуд каждый день, несколько раз в сутки. Но я знала, если я изменюсь, я похудею", - сказала Жанин.

Что делала Жанин для похудения

Американка нашла другого врача, рассказавшего ей о правильном питании.

Чтобы понять и контролировать потребление калорий, Рейн решила готовить все свои блюда дома.

Привыкнув к газировке, фаст-фуду и сладким десертам, сначала ей было очень тяжело.

Она заменила газировку сладкую воду на минералку, мороженое на батончики с замороженным йогуртом.

Со временем ее тяга утихла, и она смогла отдать предпочтение пище, питающей ее организм.

Поначалу Рейн очень волновалась по поводу посещения тренажерного зала, но впоследствии она была исполнена решимости изменить вид и ощущение своего тела.

Следуя последовательности, она каждый день приходила на тренировку и смогла постепенно увеличить результативность.

Жанин начала ходить в зал и прыгать на скакалке (Скриншот)

Через два года, когда она решила измениться, Рейн похудела на потрясающие 90 килограммов. По мере того как ее сила возросла, Жанин соединила другие типы упражнений. Кроме беговой дорожки она начала поднимать весы, ходить в походы, а также прыгала на скакалке.