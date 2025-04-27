27 квітня - день "чистки" і змін: що не можна робити і як правильно провести неділю

27 квітня енергії дня вимагатимуть від нас обережності, мудрості та вміння відпускати зайве. Це час підбивання підсумків, завершення старого і підготовки до нового етапу.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала важливі поради на сьогодні.

Прогноз астропогоди на 27 квітня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Не можна оформляти шлюб, робити коштовні придбання, пластичні та косметологічні втручання. Стресовий день, накопиченої енергії Місяця недостатньо, а негатив збільшується аби бути спаленим у момент Молодика", - попередила Соловйова.

"Уникайте алкоголю та сексуальних контактів. Можуть з’явитись депресія та туга. Відстежуйте ваші думки та події цього дня. Сприймайте складнощі цієї доби як урок вищих сил, що вказують на проблеми, які потрібно вирішити, і які є результатом, на який ми заслужили. Період пов'язаний з переходом у нову якість, преображенням, прозрінням", - зазначила вона.

Цієї неділі, додала астролог, потрібно:

трансформувати негативні думки на позитивні

обірвати фальшиві зв’язки

викреслити зі свого оточення надокучливих людей

закінчити поточні справи

підбивати підсумки

повертати борги.

"Символічним управителем 27 квітня є Сонце. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила. Не підсилюйте сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, застосовуючи символи денного світила (соняшник, лев), не носіть прикраси із золота, не зловживайте апельсинами", - радить Соловйова.

Не варто виступати перед аудиторією, починати романтичні пригоди. Замість цього, розповіла астролог, можна займатися творчістю, знайдіть час на власні хобі.