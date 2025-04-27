27 апреля - день "чистки" и перемен: что нельзя делать и как правильно провести воскресенье
27 апреля энергии дня потребуют от нас осторожности, мудрости и умения отпускать лишнее. Это время подведения итогов, завершения старого и подготовки к новому этапу.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала важные советы на сегодня.
Прогноз астропогоды на 27 апреля
"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Нельзя оформлять брак, делать ценные приобретения, пластические и косметологические вмешательства. Стрессовый день, накопленной энергии Луны недостаточно, а негатив увеличивается, чтобы быть сожженным в момент Новолуния", - предупредила Соловьева.
"Избегайте алкоголя и сексуальных контактов. Могут появиться депрессия и тоска. Отслеживайте ваши мысли и события этого дня. Воспринимайте сложности этих суток как урок высших сил, указывающих на проблемы, которые нужно решить, и которые являются результатом, на который мы заслужили. Период связан с переходом в новое качество, преображением, прозрением", - отметила она.
В это воскресенье, добавила астролог, нужно:
- трансформировать негативные мысли в позитивные
- оборвать фальшивые связи
- вычеркнуть из своего окружения надоедливых людей
- закончить текущие дела
- подводить итоги
- возвращать долги.
"Символическим управителем 27 апреля является Солнце. Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, которые касаются действия дневного светила. Не усиливайте солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, применяя символы дневного светила (подсолнух, лев), не носите украшения из золота, не злоупотребляйте апельсинами", - советует Соловьева.
Не стоит выступать перед аудиторией, начинать романтические приключения. Вместо этого, рассказала астролог, можно заниматься творчеством, найдите время на собственные хобби.
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