26 июня: какой сегодня церковный праздник, приметы, у кого именины

Что нельзя делать в этот день, приметы этой даты - читайте в материале Styler.

Святая Акулина родилась в 281 году в финикийском городе Библосе в семье набожных христиан. В 6 месяцев они крестили девочку. С двух до семи лет Акилина слушала наставления матери о благочестивой жизни. В 10 лет девочка решила посвятить свою жизнь служению Господу.

Когда Акилине было всего 12 лет, на нее донесли правителю Волусиану. Империей руководили язычники Максимиан и Диоклетиан, которые жестоко преследовали христиан. Волусиан сначала уговаривал Акилину, а после перешел на угрозы, чтобы та отреклась от веры.

Святая перенесла все побои и мужественно приняла первую смерть от раскаленных прутов, которыми девушке просверлили голову. Тело ее было выброшено под стеной города. Ночью явился ангел и, прикоснувшись к девочке, повелел ей встать. Мученица излечилась от всех ран, пришла к правителю и предстала перед ним и его приближенными, чтобы доказать существования Бога и Его могущества.

Однако Волусиан решиш на рассвете ее казнить, обвиняя в колдовстве. По дороге на казнь Господь призвал Акилию к себе. Ей отрубили голову 13 июня 293 года.

Акулину наши предки называли Акулиной-гречишницей. Они верили, что святая помогала садить и собирать хороший урожай гречихи. В этот день считалось, что наступало полноценное лето с большим количеством комаров и оводов. В народе даже говорили, что, если ходить лесом — комары бесятся.

Также в этот день селяне сеяли гречку. В это день стоит поставить гречневую кашу на стол, угостить путников и бедных.

Главные приметы этого дня

Если с самого утра цветы и трава излучали запах, который был сильнее привычного, вскоре ждали дождя.

Паук-крестовик забирался на закате в паутину — ждали сухой день.

Мошкара вокруг кружится — к хорошей погоде.

Цыплята прячутся под курицу-наседку при свете солнца — значит, стоит ждать ухудшения погоды.

Петух начинал петь еще до 9 часов вечера — значит, быть дождю.

Собаки катаются по траве — быть ненастью.

Цветы лютика закрываются прямо во время солнечного дня — значит, вскоре погода резко ухудшится.

Что нельзя делать в день Акулины

Не следовало 26 июня отпускать жалобы на кого-нибудь или что-нибудь. Святая Акулина не любила нытья.

После полудня 26 июня не рекомендовали выходить далеко за пределы дома, не имея на то веской причины.

В день Акулины Гречишницы не советовали делиться с окружающими своими радостями.

Не планируйте на сегодня свидание.

У кого именины в этот день

26 июня день ангела отмечают: Килина, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков