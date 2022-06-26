26 июня: какой сегодня церковный праздник, приметы, у кого именины
26 июня православные чтят память мученицы Акулины Старшей.
Что нельзя делать в этот день, приметы этой даты - читайте в материале Styler.
Святая Акулина родилась в 281 году в финикийском городе Библосе в семье набожных христиан. В 6 месяцев они крестили девочку. С двух до семи лет Акилина слушала наставления матери о благочестивой жизни. В 10 лет девочка решила посвятить свою жизнь служению Господу.
Когда Акилине было всего 12 лет, на нее донесли правителю Волусиану. Империей руководили язычники Максимиан и Диоклетиан, которые жестоко преследовали христиан. Волусиан сначала уговаривал Акилину, а после перешел на угрозы, чтобы та отреклась от веры.
Святая перенесла все побои и мужественно приняла первую смерть от раскаленных прутов, которыми девушке просверлили голову. Тело ее было выброшено под стеной города. Ночью явился ангел и, прикоснувшись к девочке, повелел ей встать. Мученица излечилась от всех ран, пришла к правителю и предстала перед ним и его приближенными, чтобы доказать существования Бога и Его могущества.
Однако Волусиан решиш на рассвете ее казнить, обвиняя в колдовстве. По дороге на казнь Господь призвал Акилию к себе. Ей отрубили голову 13 июня 293 года.
Акулину наши предки называли Акулиной-гречишницей. Они верили, что святая помогала садить и собирать хороший урожай гречихи. В этот день считалось, что наступало полноценное лето с большим количеством комаров и оводов. В народе даже говорили, что, если ходить лесом — комары бесятся.
Также в этот день селяне сеяли гречку. В это день стоит поставить гречневую кашу на стол, угостить путников и бедных.
Главные приметы этого дня
- Если с самого утра цветы и трава излучали запах, который был сильнее привычного, вскоре ждали дождя.
- Паук-крестовик забирался на закате в паутину — ждали сухой день.
- Мошкара вокруг кружится — к хорошей погоде.
- Цыплята прячутся под курицу-наседку при свете солнца — значит, стоит ждать ухудшения погоды.
- Петух начинал петь еще до 9 часов вечера — значит, быть дождю.
- Собаки катаются по траве — быть ненастью.
- Цветы лютика закрываются прямо во время солнечного дня — значит, вскоре погода резко ухудшится.
Что нельзя делать в день Акулины
- Не следовало 26 июня отпускать жалобы на кого-нибудь или что-нибудь. Святая Акулина не любила нытья.
- После полудня 26 июня не рекомендовали выходить далеко за пределы дома, не имея на то веской причины.
- В день Акулины Гречишницы не советовали делиться с окружающими своими радостями.
- Не планируйте на сегодня свидание.
У кого именины в этот день
26 июня день ангела отмечают: Килина, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков
Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2022, все его праздники и даты.
Напомним, что до 11 июля длится Петров пост. К Петру и Павлу действует добровольное ограничение в еде, ибо важнее все же пост духовный, который заключается в смирении, покаянии, борьбе с собственными грехами, страстями и вредными привычками.