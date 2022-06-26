26 червня: яке сьогодні церковне свято, прикмети, у кого іменини

Що не можна робити в цей день, прикмети цієї дати - читайте в матеріалі Styler.

Свята Килина народилася в 281 році в фінікійському місті Біблосі в сім'ї побожних християн. У 6 місяців вони хрестили дівчинку. З двох до семи років Килина слухала настанови матері про благочестивого життя. У 10 років дівчинка вирішила присвятити своє життя служінню Господу.

Коли Килині було всього 12 років, на неї донесли правителю Волусіану. Імперією керували язичники Максиміан і Діоклетіан, які жорстоко переслідували християн. Волусіан спочатку вмовляв Акіліну, а після перейшов на погрози, щоб та відреклася від віри.

Свята перенесла всі побої й мужньо прийняла першу смерть від розпечених прутів, якими дівчині просвердлили голову. Тіло її було викинуто під стіною міста. Вночі з'явився ангел і, доторкнувшись до дівчинки, повелів їй встати. Мучениця вилікувалася від усіх ран, прийшла до правителя і постала перед ним і його наближеними, щоб довести існування Бога і Його могутності.

Однак Волусіан решіш на світанку її стратити, звинувачуючи в чаклунстві. По дорозі на страту Господь покликав Килину до себе. Їй відрубали голову 13 червня 293 року.

Килину наші предки називали Килиною гречишницею. Вони вірили, що свята допомагала садити і збирати хороший урожай гречки. У цей день вважалося, що наступало повноцінне літо з великою кількістю комарів і оводів. У народі навіть говорили, що, якщо ходити лісом — комарі бісяться.

Також цього дня селяни сіяли гречку. У цей день варто поставити гречану кашу на стіл, пригостити подорожніх і бідних.

Головні прикмети цього дня

Якщо з самого ранку квіти і трава випромінювали запах, який був сильніше звичного, незабаром чекали дощу.

Павук-хрестовик забирався на заході в павутину - чекали сухий день.

Мошкара навколо - до гарної погоди.

Курчата ховаються під курку-квочку при світлі сонця — значить, варто чекати погіршення погоди.

Півень починав співати ще до 9 години вечора - значить, бути дощу.

Собаки катаються по траві - бути негодою.

Квіти жовтця закриваються прямо під час сонячного дня — значить, незабаром погода різко погіршиться.

Що не можна робити в день Килини

Не слід було 26 червня відпускати скарги на кого-небудь або що-небудь. Свята Килина не любила ниття.

Після полудня 26 червня не рекомендували виходити далеко за межі будинку, не маючи на те вагомої причини.

У день Килини Гречишниці не радили ділитися з оточуючими своїми радощами.

Не плануйте на сьогодні побачення.

У кого іменини в цей день

26 червня День ангела відзначають: Килина, Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Яків