26 июля: что запрещено делать на Архангела Гавриила, главные приметы, у кого именины

26 июля в православном церковном календаре отмечается Собор архангела Гавриила. В народе праздник получил название День Гаврилы Летнего, Гаврилов день, Гаврила Летний, и считался временем сбора урожая, жатвы.
Какие бытовали правила и запреты, с какими традициями и поверьями связана дата 26 июля - читайте ниже в материале Styler.
Издавна на Гаврилу Летнего люди спешили с утра в поле на сбор пшеницы и ржи, чтобы поспеть до дождей с грозами, которые могут испортить урожай.
При этом было принято класть за пазуху кусок хлеба, который затем оставляли там, где начинали заготавливать сено для скота.
Бытовало поверье, что с этой даты архангел Гавриил ступает на хлебные поля в образе золотого света - и оно само становится золотым.
По обычаю, первый сноп в этот день должна жать самая старшая в семье женщина. Его бережно украшали лентами и относили домой, ставя перед иконами. Верили, что этот сноп-оберег приобретает целебные свойства.
В эту дату дни ангела отмечают Гавриил, Анна, Мирослава, Ефим, Антон, Степан, Юлиан, Сара - не забудьте поздравить людей и такими именами с именинами.
Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники будут отмечаться в августе, и публиковали православный календарь на последний месяц лета.
А также рассказывали, какие государственные праздники и сколько выходных будет в августе 2022-го.