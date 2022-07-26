26 липня: що заборонено робити на Архангела Гавриїла, головні прикмети, у кого іменини

26 липня в православному церковному календарі відзначається Собор архангела Гавриїла. У народі свято отримало назву День Гаврила Літнього, Гаврилів день, Гаврило Літній, та вважалося часом збору врожаю, жнив.
Які побутували правила і заборони, з якими традиціями та повір'ями пов'язана дата 26 липня - читайте нижче в матеріалі Styler.
З давніх-давен на Гаврилу Літнього люди поспішали з ранку в поле на збір пшениці та жита, щоб встигнути до дощів з грозами, які можуть зіпсувати урожай.
При цьому було заведено класти за пазуху шматок хліба, який потім залишали там, де починали заготовляти сіно для худоби.
Існувало повір'я, що з цієї дати архангел Гавриїл ступає на хлібні поля в образі золотого світла - і воно саме стає золотим.
За звичаєм, перший сніп в цей день повинна жати найстарша в родині жінка. Його дбайливо прикрашали стрічками та відносили додому, ставлячи перед іконами. Вірили, що цей сніп-оберіг набуває цілющих властивостей.
У цю дату дні ангела відзначають Гавриїл, Анна, Мирослава, Юхим, Антон, Степан, Юліан, Сара - не забудьте привітати людей і такими іменами з іменинами.
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