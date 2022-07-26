26 липня: що заборонено робити на Архангела Гавриїла, головні прикмети, у кого іменини

Особливості та традиції цього дня

З давніх-давен на Гаврилу Літнього люди поспішали з ранку в поле на збір пшениці та жита, щоб встигнути до дощів з грозами, які можуть зіпсувати урожай.

При цьому було заведено класти за пазуху шматок хліба, який потім залишали там, де починали заготовляти сіно для худоби.

Існувало повір'я, що з цієї дати архангел Гавриїл ступає на хлібні поля в образі золотого світла - і воно саме стає золотим.

За звичаєм, перший сніп в цей день повинна жати найстарша в родині жінка. Його дбайливо прикрашали стрічками та відносили додому, ставлячи перед іконами. Вірили, що цей сніп-оберіг набуває цілющих властивостей.

Що не можна робити в цей день

Хоча час і присвячували збору врожаю, проте інша фізична важка робота була під забороною в цю дату. Забобонні вважали, що порушника може вдарити блискавка.

Сваритися, лаятися і з'ясовувати стосунки, а також сперечатися зі старшими і рідними в це свято - вважалося поганою прикметою, за що, як говорили, буде невдачі, і високий ризик поплатитися здоров'ям.

Походи в лазню в цю дату, за повір'ями, обіцяли фінансові труднощі та втрату грошей.

Проблеми з достатком, як говорили, чекали і тих, хто змітає зі столу і викидає хлібні крихти.

Ще однією поганою прикметою було носити в цей день тільки темний одяг - вважалося, що в іншому випадку справи не йтимуть на лад.

Вважалося, що якщо перед виходом з хати три рази спіткнутися об поріг - то залишати оселю взагалі не варто - інакше це обіцяло неприємності.

У кого іменини 26 липня

У цю дату дні ангела відзначають Гавриїл, Анна, Мирослава, Юхим, Антон, Степан, Юліан, Сара - не забудьте привітати людей і такими іменами з іменинами.

Основні прикмети на Архангела Гавриїла