ua ru
Вт, 26 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

26 июля: что запрещено делать на Архангела Гавриила, главные приметы, у кого именины

Новина українською →
Вторник 26 июля 2022 06:02
26 июля: что запрещено делать на Архангела Гавриила, главные приметы, у кого именины Фото: какой праздник 26 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

26 июля в православном церковном календаре отмечается Собор архангела Гавриила. В народе праздник получил название День Гаврилы Летнего, Гаврилов день, Гаврила Летний, и считался временем сбора урожая, жатвы.

Какие бытовали правила и запреты, с какими традициями и поверьями связана дата 26 июля - читайте ниже в материале Styler.

Особенности и традиции этого дня

Издавна на Гаврилу Летнего люди спешили с утра в поле на сбор пшеницы и ржи, чтобы поспеть до дождей с грозами, которые могут испортить урожай.

При этом было принято класть за пазуху кусок хлеба, который затем оставляли там, где начинали заготавливать сено для скота.

Бытовало поверье, что с этой даты архангел Гавриил ступает на хлебные поля в образе золотого света - и оно само становится золотым.

По обычаю, первый сноп в этот день должна жать самая старшая в семье женщина. Его бережно украшали лентами и относили домой, ставя перед иконами. Верили, что этот сноп-оберег приобретает целебные свойства.

Что нельзя делать в этот день

  • Хотя время и посвящали сбору урожая, но другая физическая тяжелая работа была под запретом в эту дату. Суеверные считали, что нарушителя может ударить молния.
  • Ссориться, ругаться и выяснять отношения, а также пререкаться со старшими и родными в этот праздник - считалось дурной приметой, за что, как говорили, будет неудачи, и высок риск поплатиться здоровьем.
  • Походы в баню в эту дату, по поверьям, сулили финансовые трудности и потерю денег.
  • Проблемы с достатком, как говорили, ждали и тех, кто сметает со стола и выбрасывает хлебные крошки.
  • Еще одной плохой приметой было носить в этот день только темную одежду - считалось, что в противном случае дела не будут идти на лад.
  • Считалось, что если перед выходом из дома три раза споткнуться о порог - то покидать жилье вообще не стоит - иначе это сулило неприятности.

У кого именины 26 июля

В эту дату дни ангела отмечают Гавриил, Анна, Мирослава, Ефим, Антон, Степан, Юлиан, Сара - не забудьте поздравить людей и такими именами с именинами.

Основные приметы на Архангела Гавриила

  • Если в этот день сухая погода, то это предвещало и осень сухую.
  • Если пошли проливные дожди, то урожая хорошего не будет.
  • Ласточки, которые летают низко 26 июля, предвещали затянувшуюся осень.
  • Если потемнели облака в небе, то жди скорого ненастья.
  • Если в эту дату зарядил ливень, то зима будет ранняя и холодная.

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники будут отмечаться в августе, и публиковали православный календарь на последний месяц лета.

А также рассказывали, какие государственные праздники и сколько выходных будет в августе 2022-го.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь