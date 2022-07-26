26 июля: что запрещено делать на Архангела Гавриила, главные приметы, у кого именины

26 июля в православном церковном календаре отмечается Собор архангела Гавриила. В народе праздник получил название День Гаврилы Летнего, Гаврилов день, Гаврила Летний, и считался временем сбора урожая, жатвы.

Какие бытовали правила и запреты, с какими традициями и поверьями связана дата 26 июля - читайте ниже в материале Styler.

Особенности и традиции этого дня

Издавна на Гаврилу Летнего люди спешили с утра в поле на сбор пшеницы и ржи, чтобы поспеть до дождей с грозами, которые могут испортить урожай.

При этом было принято класть за пазуху кусок хлеба, который затем оставляли там, где начинали заготавливать сено для скота.

Бытовало поверье, что с этой даты архангел Гавриил ступает на хлебные поля в образе золотого света - и оно само становится золотым.

По обычаю, первый сноп в этот день должна жать самая старшая в семье женщина. Его бережно украшали лентами и относили домой, ставя перед иконами. Верили, что этот сноп-оберег приобретает целебные свойства.

Что нельзя делать в этот день

Хотя время и посвящали сбору урожая, но другая физическая тяжелая работа была под запретом в эту дату. Суеверные считали, что нарушителя может ударить молния.

Ссориться, ругаться и выяснять отношения, а также пререкаться со старшими и родными в этот праздник - считалось дурной приметой, за что, как говорили, будет неудачи, и высок риск поплатиться здоровьем.

Походы в баню в эту дату, по поверьям, сулили финансовые трудности и потерю денег.

Проблемы с достатком, как говорили, ждали и тех, кто сметает со стола и выбрасывает хлебные крошки.

Еще одной плохой приметой было носить в этот день только темную одежду - считалось, что в противном случае дела не будут идти на лад.

Считалось, что если перед выходом из дома три раза споткнуться о порог - то покидать жилье вообще не стоит - иначе это сулило неприятности.

У кого именины 26 июля

В эту дату дни ангела отмечают Гавриил, Анна, Мирослава, Ефим, Антон, Степан, Юлиан, Сара - не забудьте поздравить людей и такими именами с именинами.

Основные приметы на Архангела Гавриила