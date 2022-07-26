26 липня: що заборонено робити на Архангела Гавриїла, головні прикмети, у кого іменини
26 липня в православному церковному календарі відзначається Собор архангела Гавриїла. У народі свято отримало назву День Гаврила Літнього, Гаврилів день, Гаврило Літній, та вважалося часом збору врожаю, жнив.
Які побутували правила і заборони, з якими традиціями та повір'ями пов'язана дата 26 липня - читайте нижче в матеріалі Styler.
Особливості та традиції цього дня
З давніх-давен на Гаврилу Літнього люди поспішали з ранку в поле на збір пшениці та жита, щоб встигнути до дощів з грозами, які можуть зіпсувати урожай.
При цьому було заведено класти за пазуху шматок хліба, який потім залишали там, де починали заготовляти сіно для худоби.
Існувало повір'я, що з цієї дати архангел Гавриїл ступає на хлібні поля в образі золотого світла - і воно саме стає золотим.
За звичаєм, перший сніп в цей день повинна жати найстарша в родині жінка. Його дбайливо прикрашали стрічками та відносили додому, ставлячи перед іконами. Вірили, що цей сніп-оберіг набуває цілющих властивостей.
Що не можна робити в цей день
- Хоча час і присвячували збору врожаю, проте інша фізична важка робота була під забороною в цю дату. Забобонні вважали, що порушника може вдарити блискавка.
- Сваритися, лаятися і з'ясовувати стосунки, а також сперечатися зі старшими і рідними в це свято - вважалося поганою прикметою, за що, як говорили, буде невдачі, і високий ризик поплатитися здоров'ям.
- Походи в лазню в цю дату, за повір'ями, обіцяли фінансові труднощі та втрату грошей.
- Проблеми з достатком, як говорили, чекали і тих, хто змітає зі столу і викидає хлібні крихти.
- Ще однією поганою прикметою було носити в цей день тільки темний одяг - вважалося, що в іншому випадку справи не йтимуть на лад.
- Вважалося, що якщо перед виходом з хати три рази спіткнутися об поріг - то залишати оселю взагалі не варто - інакше це обіцяло неприємності.
У кого іменини 26 липня
У цю дату дні ангела відзначають Гавриїл, Анна, Мирослава, Юхим, Антон, Степан, Юліан, Сара - не забудьте привітати людей і такими іменами з іменинами.
Основні прикмети на Архангела Гавриїла
- Якщо в цей день суха погода, то це віщувало й осінь суху.
- Якщо пішли проливні дощі, то врожаю доброго не буде.
- Ластівки, які літають низько 26 липня, віщували тривалу осінь.
- Якщо потемніли хмари в небі, то чекай швидкої негоди.
- Якщо в цю дату зарядила злива, то зима буде рання і холодна.
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