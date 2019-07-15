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252 удара: у Дніпрі хлопець жорстоко зарізав власну матір

STYLERПодії    15.07.2019 - 10:37
252 удара: у Дніпрі хлопець жорстоко зарізав власну матір
Фото: колаж РБК-Україна

24-річний молодик після злочину втік

Чоловік жорстоко вбив власну матір, завдавши їй 252 удари ножем. Інцидент стався в Дніпрі на вулиці Артеківській. Поліція вже розшукала і затримала зловмисника, який втік з місця злочину, передає "Інформатор".

24-річному молодику повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину за п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство).

Як розповіли мешканці будинку, родичі посварилися, після чого молодий чоловік взяв кухонний ніж та накинувся на свою матір (1973 року народження).

Вбивство сталося у ванній кімнаті. Хлопець продовжував наносити жінці удари, навіть після того, як вона померла - всього на тілі вбитої нарахували 252 слідів від порізів.

Після скоєного молодик кинув ножа та втік.

Наразі злочинець перебуває під вартою. Триває досудове розслідування.

252 удара: у Дніпрі хлопець жорстоко зарізав власну матір

Ілюстративне фото: Поліція (з відкритих джерел)

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Одесі 59-річний чоловік у нападі ревнощів накинувся на свою колишню дружину з ножем та зарізав. Її 17-річний син, який намагався захистити матір, теж постраждав. Після цього знавіснілий чоловік розкрив тим же ножем собі живіт.

Також ми писали про те, що в червні під Вінницею 52-річний вітчим із сокирою напав на підлітка і прорубав йому голову. В будинку були й інші діти, проте того, що сталося в кімнаті брата, ніхто не помітив.

Нагадаємо, що поліція досі шукає матір хлопчика, тіло якого знайшли у валізі в Чернівцях.

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