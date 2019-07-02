Жуткая трагедия в Одессе: зарезал жену, а потом попытался покончить жизнь самоубийством

В Одессе мужчина бросился с ножом на жену (Коллаж РБК-Украина)

Во время конфликта пострадал также 17-летний сын, который получил удар ножом

В Одессе разыгралась кровавая трагедия. 59-летний мужчина в приступе ревности набросился на свою бывшую жену с ножом. Об этом рассказали в полиции Одесской области.

Женщина пришла в квартиру к бывшему мужу на улице Прохоровской, чтобы забрать свои вещи. Между бывшими супругами возник конфликт, и мужчина схватил нож и бросился с ним на женщину. Он нанес ей несколько ранений, от которых женщина скончалась прямо на месте.

Ее 17-летний сын, который пытался защитить мать, тоже пострадал. Отец бросился на подростка и нанес ему ножом удар по ноге. После этого обезумевший мужчина в отчаянии пытался покончить жизнь самоубийством и вскрыл тем же ножом себе живот.

Окровавленный 17-летний подросток смог добраться вместе с другом до школы, которая находится недалеко от дома. Там ему оказали первую помощь преподаватели и они же вызвали полицию и скорую помощь.

"Установлено, что в результате конфликта между супругами мужчина нанес жене смертельное ножевое ранение. На защиту матери стал 17-летний сын, который также получил ножевые ранения. Чтобы избежать наказания за содеянное, мужчина пытался покончить с жизнью, нанеся себе ножевые ранения в живот", – сообщили в полиции.

Одессита, который устроил кровавую расправу, удалось спасти, и он находится под круглосуточным наблюдением врачей и полиции. Подростка также госпитализировали.

В Одессе мужчина зарезал бывшую жену, ранил сына и пытался покончить жизнь самоубийством (YouTube/Полиция Одесской области)

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