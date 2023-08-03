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До 25 штук на день. Вчені назвали єдиний горіх, який допоможе схуднути і позбутися діабету

Фото: Горіхи пекан - дуже корисні (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Мало хто з нас знає, що горіхи пекан (бразильський горіх) - це суперпродукт. Дослідники підрахували, що людина вагою близько 59 кг має споживати 22-25 шт. горіхів пекан на день, щоб отримати переваги для здоров'я.

Такого висновку дійшли дослідники зі США та Мексики, які провели експеримент , ввівши мишам у раціон горіхи пекан.

Що показав експеримент

Дослідження було проведено вченим-дієтологом професором Луїсом Сіснеросом-Севаллосом з Техаського університету A&M та його колегами.

Вчені виявили, що горіхи збільшують витрату енергії гризунами та зменшують як дисбактеріоз (дисбаланс мікробіоти кишечника), так і запалення.

Насправді горіхи пекан, мабуть, впливають на слабовиражене запалення, яке може призвести до хронічного запалення та розвитку різноманітних поширених захворювань.

За словами дослідників, пекан слід розглядати як "суперпродукт", який можна вживати окремо, або як додатковий інгредієнт, або у складі харчової добавки.

"У сучасному суспільстві у всьому світі зростає кількість випадків ожиріння та діабету. Тренд споживання продуктів з високим вмістом жирів є однією з основних причин, крім способу життя та генетичної схильності. Люди шукають більш здорові варіанти, і тепер ми впевнені, що горіхи пекан - це суперпродукт", - повідомив професор.

Чим ще корисні горіхи

З усіх горіхів пекан вважається найбільш жиронасиченим. Пекан багатий на вітаміни А, В, С, Е, а також містить мікроелементи: залізо, кальцій, фосфор, магній, калій, цинк. Вітаміни А та Е добре засвоюються з пекану, оскільки є жиророзчинними. Вони покращують стан шкіри, нігтів та волосся.

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