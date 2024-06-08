25 повсякденних речей, які ви можете зробити, щоб світ став кращим

Будьте екологічно свідомими

Обмежте споживання енергії. Вимикайте світло та електроприлади, коли вони не використовуються, юзайте енергоефективні лампочки та прилади.

Зменшіть використання води. Приймайте душ не довго, закривайте кран, коли чистите зуби, збирайте дощову воду для поливу рослин.

Мінімізуйте кількість відходів. Купуйте менше речей, використовуйте багаторазові сумки та пляшки, компостуйте харчові відходи, сортуйте сміття.

Вибирайте екологічно чисті продукти. Купуйте продукти місцевого виробництва, органічні продукти, уникайте продуктів з громіздкою упаковкою.

Підтримуйте екологічні організації. Робіть пожертвування, волонтерьте, беріть участь в екологічних акціях.

Будьте доброзичливими та співчутливими

Допомагайте людям, які цього потребують. Займайтеся волонтерством в місцевих організаціях, робіть пожертвування на благодійність, донатьте ЗСУ, пропонуйте допомогу сусідам.

Будьте ввічливими та шанобливими до всіх людей, незалежно від їхньої раси, національності, релігії, сексуальної орієнтації чи інших відмінностей.

Будьте терплячими та розуміючими: кожен має свої проблеми та переживання.

Проявляйте емпатію. Ставте себе на місце інших людей, намагайтеся зрозуміти їхні почуття та мотиви.

Поширюйте позитив. Посміхайтеся людям, робіть компліменти, даруйте подарунки без приводу.

Будьте чесними та справедливими

Завжди говоріть правду, навіть якщо це складно.

Будьте справедливими у своїх діях та судженнях.

Не беріть того, що вам не належить, і не шкодьте іншим людям.

Виконуйте свої обіцянки.

Відстоюйте те, що ви вважаєте правильним, навіть якщо це нелегко.

Будьте активними громадянами

Голосуйте на виборах та беріть участь у політичному житті України (забудьте про вислів "я поза політикою"!).

Споживайте інформацію з різних джерел, аналізуйте, будьте проінформовані у важливих питаннях своєї громади, висловлюйте свою думку.

Підтримуйте організації та ініціативи, які борються за справедливість та рівність.

Допомагайте розв'язувати проблеми вашого району, вашої громади, вашого села, вашого будинку.

Думайте про майбутнє. Не виховуйте дітей на російських мультиках, літературі та музиці. Вивчайте історію і культуру України. Не говоріть з дітьми російською мовою.

Будьте творчими та інноваційними

Діліться своїми ідеями та талантами з іншими людьми.

Шукайте нові способи розв'язання проблем.

Не бійтеся ризикувати та експериментувати.

Надихайте інших людей своїми досягненнями.

Зробіть світ кращим завдяки своїй творчості та інноваціям.