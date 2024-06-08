25 повседневных вещей, которые вы можете сделать, чтобы мир стал лучше

В наше время, когда мир сталкивается с множеством проблем, каждый из нас может внести свой вклад в его улучшение. Даже небольшие поступки могут оказать значительное влияние, если их совершать искренне и регулярно.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам список вещей, которые вы можете сделать, чтобы мир становился лучше.
Ограничьте потребление энергии. Выключайте свет и электроприборы, когда они не используются, юзайте энергоэффективные лампочки и приборы.
Уменьшите использование воды. Принимайте душ не долго, закрывайте кран, когда чистите зубы, собирайте дождевую воду для полива растений.
Минимизируйте количество отходов. Купите меньше вещей, используйте многоразовые сумки и бутылки, компостируйте пищевые отходы, сортируйте мусор.
Выбирайте экологически чистые продукты. Купите продукты местного производства, органические продукты, избегайте продуктов с громоздкой упаковкой.
Поддерживайте экологические организации. Совершайте пожертвования, волонтерьте, участвуйте в экологических акциях.
Помогайте людям, которые в этом нуждаются. Занимайтесь волонтерством в местных организациях, совершайте пожертвования на благотворительность, донатьте ВСУ, предлагайте помощь соседям.
Будьте вежливы и уважительны ко всем людям, независимо от их расы, национальности, религии, сексуальной ориентации или других различий.
Будьте терпеливы и понимающими: каждый имеет свои проблемы и переживания.
Проявляйте эмпатию. Ставьте себя на место других людей, старайтесь понять их чувства и мотивы.
Распространяйте позитив. Улыбайтесь людям, делайте комплименты, дарите подарки без повода.
Всегда говорите правду даже если это сложно.
Будьте справедливы в своих действиях и суждениях.
Не берите того, что вам не принадлежит и не вредите другим людям.
Выполняйте свои обещания.
Отстаивайте то, что вы считаете правильным даже если это нелегко.
Голосуйте на выборах и участвуйте в политической жизни Украины (забудьте о выражении "я вне политики"!).
Употребляйте информацию из разных источников, анализируйте, будьте проинформированы в важных вопросах своего общества, высказывайте свое мнение.
Поддерживайте организации и инициативы, борющиеся за справедливость и равенство.
Помогайте решать проблемы вашего района, вашего сообщества, вашего села, вашего дома.
Думайте о будущем. Не воспитывайте детей на русских мультиках, литературе и музыке. Учите историю и культуру Украины. Не разговаривайте с детьми на русском языке.
Делитесь своими идеями и талантами с другими людьми.
Ищите новые способы решения проблем.
Не бойтесь рисковать и экспериментировать.
Вдохновляйте других людей своими достижениями.
Сделайте мир лучше благодаря своему творчеству и инновациям.
Раньше мы писали о том, что мешает украинцам быть долгожителями.
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При написании материала использовались следующие источники ЮНИСЕФ, The World Economic Forum, KidsRights.