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25 повседневных вещей, которые вы можете сделать, чтобы мир стал лучше

Что может сделать каждый человек, чтобы мир стал лучше (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В наше время, когда мир сталкивается с множеством проблем, каждый из нас может внести свой вклад в его улучшение. Даже небольшие поступки могут оказать значительное влияние, если их совершать искренне и регулярно.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам список вещей, которые вы можете сделать, чтобы мир становился лучше.

Будьте экологически сознательными

Ограничьте потребление энергии. Выключайте свет и электроприборы, когда они не используются, юзайте энергоэффективные лампочки и приборы.

Уменьшите использование воды. Принимайте душ не долго, закрывайте кран, когда чистите зубы, собирайте дождевую воду для полива растений.

Минимизируйте количество отходов. Купите меньше вещей, используйте многоразовые сумки и бутылки, компостируйте пищевые отходы, сортируйте мусор.

Выбирайте экологически чистые продукты. Купите продукты местного производства, органические продукты, избегайте продуктов с громоздкой упаковкой.

Поддерживайте экологические организации. Совершайте пожертвования, волонтерьте, участвуйте в экологических акциях.

Будьте доброжелательны и сострадательны

Помогайте людям, которые в этом нуждаются. Занимайтесь волонтерством в местных организациях, совершайте пожертвования на благотворительность, донатьте ВСУ, предлагайте помощь соседям.

Будьте вежливы и уважительны ко всем людям, независимо от их расы, национальности, религии, сексуальной ориентации или других различий.

Будьте терпеливы и понимающими: каждый имеет свои проблемы и переживания.

Проявляйте эмпатию. Ставьте себя на место других людей, старайтесь понять их чувства и мотивы.

Распространяйте позитив. Улыбайтесь людям, делайте комплименты, дарите подарки без повода.

Будьте честны и справедливы

Всегда говорите правду даже если это сложно.

Будьте справедливы в своих действиях и суждениях.

Не берите того, что вам не принадлежит и не вредите другим людям.

Выполняйте свои обещания.

Отстаивайте то, что вы считаете правильным даже если это нелегко.

Будьте активными гражданами

Голосуйте на выборах и участвуйте в политической жизни Украины (забудьте о выражении "я вне политики"!).

Употребляйте информацию из разных источников, анализируйте, будьте проинформированы в важных вопросах своего общества, высказывайте свое мнение.

Поддерживайте организации и инициативы, борющиеся за справедливость и равенство.

Помогайте решать проблемы вашего района, вашего сообщества, вашего села, вашего дома.

Думайте о будущем. Не воспитывайте детей на русских мультиках, литературе и музыке. Учите историю и культуру Украины. Не разговаривайте с детьми на русском языке.

Будьте творческими и инновационными

Делитесь своими идеями и талантами с другими людьми.

Ищите новые способы решения проблем.

Не бойтесь рисковать и экспериментировать.

Вдохновляйте других людей своими достижениями.

Сделайте мир лучше благодаря своему творчеству и инновациям.

Раньше мы писали о том, что мешает украинцам быть долгожителями.

А еще рассказывали о том, какие нелепые привычки вытягивают вашу энергию.

При написании материала использовались следующие источники ЮНИСЕФ, The World Economic Forum, KidsRights.

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