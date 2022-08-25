25 августа: какой отмечаем праздник и что запрещено делать, приметы, у кого день ангела

История праздника

Как гласят церковные предания, ранне-христианские мученики приняли смерть в раскаленной печи в период Диоклетианового преследования.

Аникит был комендантом военного подразделения в Никомидии (Малая Азия) и исповедовал христианство, за что был схвачен и подвергнут жестоким мучениям, а затем провел в темнице 3 года. На суде Аникит не пожелал предать Веру, и отважно прославлял Иисуса Христа.

Племянник Аникита Фотий поцеловал его цепи и тоже стал величать единого Бога. Тогда император приказал пытать обоих, а затем бросить в печь заживо.

День почитания святых мучеников в народе стали называть Фотя Поветенний по причине обычая 25 августа в старину в селах заниматься наведением порядка в хозяйственных постройках, нежилых помещениях, которые именовали поветями или поветками.

Традиции 25 августа, что запрещалось делать

А еще в эту дату у селян было принято сеять озимые. Так, бытовала также такая примета, что если с утра выпал иней - это сулило богатый урожай озимых на следующий год, а вот если дождливо - значит на длинное бабье лето не стоит надеяться.

Считалось дурной приметой в этот день ссориться и суетиться, а также просто громко разговаривать в праздник, буянить.

Суеверные считали, что 25 августа планировать какие-либо важные дела не стоит - для этого лучше выбрать иной день.

Также считалось, что в эту дату обязательно нужно посетить церковь, сходить на службу.

У кого день ангела 25 августа

Сегодня свои именины празднуют: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков.

Основные приметы в этот день