24 мая: что сегодня запрещено делать, главные приметы дня

Праздник 24 мая (коллаж РБК-Украина)

В этот день православные почитают память Мефодия и Кирилла

Какой сегодня праздник. 24 мая 2020 года в Украине празднуют День славянской письменности и культуры, приуроченный к чествованию православных учителей Словенских равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла.

Точно установить этническую принадлежность Кирилла и Мефодия практически невозможно и споры по данному поводу происходят по сей день. Согласно одной из распространенных версий, равноапостольные братья были греческого происхождения. В XIX веке ученые отстаивали их славянское происхождение, основываясь на прекрасном владении ими славянским языком.

Среди части богословов Западной Церкви сложилась точка зрения, что хвала Богу может воздаваться только на трех языках: еврейском, греческом и латинском. Поэтому Кирилл и Мефодий, проповедовавшие христианство в Моравии, были восприняты как еретики и вызваны в Рим.

Прибыв в Рим, Кирилл и Мефодий нашли здесь нового папу, Адриана II. Братья передали ему мощи святого Климента, и тот утвердил богослужение на славянском языке, и переведенные книги приказал положить в римских церквях.

В народе 24 мая также отмечается Мокий Мокрый. Считалось, что в этот день чаще всего идут дожди. Работать на земле было нельзя, чтобы град не повредил посевы.

Сегодня именины празднуют: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил, Никодим, Ростислав.

24 мая - приметы дня

Если в этот день туман стелится по земле - вскоре будет буря.

Дождливая погода 24 мая - летом будет много осадков.

Багряный восход - ждите грозового лета.

Если на Мокия идет дождь, лето будет тоже дождливым.

Что категорически нельзя делать сегодня

Не рекомендуется откладывать дела на потом.

Нельзя никому ничего давать, так как в дом может прийти бедность.

Следите за своим рационом и откажитесь от вредной пищи.

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Автор: Дарья Яновская