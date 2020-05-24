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24 травня: що сьогодні заборонено робити, головні прикмети дня

STYLERЖиття    24.05.2020 - 06:32
24 травня: що сьогодні заборонено робити, головні прикмети дня
Свято 24 травня (колаж РБК-Україна)

У цей день православні вшановують пам'ять Мефодія і Кирила

Яке сьогодні свято. 24 травня 2020 року в Україні святкують День слов'янської писемності і культури, приурочений до відзначення православних учителів Словенських рівноапостольних братів Мефодія і Кирила.

Точно встановити етнічну належність Кирила і Мефодія практично неможливо і суперечки з цього приводу відбуваються донині. Відповідно до однієї з поширених версій, рівноапостольні брати були грецького походження. У XIX столітті вчені відстоювали їх слов'янське походження, грунтуючись на прекрасному володінні ними слов'янської мови.

Серед частини богословів Західної Церкви склалася точка зору, що віддавати хвалу Богу можна лише на трьох мовах: єврейській, грецькій і латинській. Тому Кирило і Мефодій, які проповідували християнство в Моравії, були сприйняті як єретики і викликані до Риму.

Прибувши в Рим, Кирило і Мефодій знайшли тут нового папу, Адріана II. Брати передали йому мощі святого Клімента, і той затвердив богослужіння на слов'янській мові, і перекладені книги наказав покласти в римських церквах.

У народі 24 травня відзначається Мокій Мокрий. Вважалося, що в цей день найчастіше йдуть дощі. Працювати на землі було не можна, щоб град не побив посіви.

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Мефодій, Михайло, Ростислав.

24 травня - прикмети дня

  • Якщо в цей день туман стелиться по землі - незабаром буде буря.
  • Дощова погода 24 травня - влітку буде багато опадів.
  • Багряний схід - чекайте грозового літа.
  • Якщо на Мокія йде дощ, літо буде теж дощовим.

Що категорично не можна робити сьогодні

  • Не рекомендується відкладати справи на потім.
  • Не можна нікому нічого давати, так як в будинок може прийти бідність.
  • Слідкуйте за своїм раціоном і відмовтеся від шкідливої їжі.

Раніше ми писали, як називати дітей в 2020 році за церковним календарем, щоб вони росли здоровими і щасливими.

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Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України Праздники
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