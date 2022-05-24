24 мая: что нельзя делать в день Кирилла и Мефодия, главные приметы, у кого именины

Как гласят церковные предания, равноапостольные братья Кирилл и Мефодий были греческого происхождения, жили в XIX веке. Славянские просветители и проповедники христианства, создатели кириллического алфавита, первые переводчики богослужебных книг на славянский язык Кирилл (мирское имя - Константин) и его старший брат Мефодий (мирское имя - Михаил) родились в городе Солунь (теперь Салоники) в семье военачальника.

Кирилл учился в Константинополе при дворе византийского императора Михаила III, где одним из его учителей был Фотий, преподавал философию, во время путешествия с дипломатической миссией к хазарам остановился в Херсонесе, в котором нашел мощи святого папы Климента. А Мефодий по военной службе жил на Балканах в Македонии, затем преподавал в Константинопольской высшей школе, после чего принял постриг и стал игуменом монастыря.

Прибыв в Рим, Кирилл и Мефодий нашли здесь нового папу, Адриана II. Братья передали ему мощи святого Климента, и тот утвердил богослужение на славянском языке, и переведенные книги приказал положить в римских церквях.

Именины в этот день празднуют Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил, Никодим, Ростислав.

Обычаи этого дня

Своим названием "мокрый" день обязан сложившейся особенности погоды - издавна считали, что в эту дату чаще всего идут дожди. Работать на земле прекращали, чтобы град не повредил посевы.

Бытовал обычай плетения девушками больших венков из трав. Его делали таким крупным, чтобы пропустить через все тело. После венок запускали в воду, загадывая имя будущего супруга. В старину верили, что венок подхватят русалки и приведут девушкам женихов на берег.

Что категорически нельзя делать в этот день

Незамужним девушкам нельзя мести пол, иначе выметут всех женихов.

Не следует заниматься работой в поле и огороде - ничего путного из этого не выйдет и работа будет насмарку.

В эту дату нельзя никому ничего давать, иначе в дом может прийти бедность.

Считалось плохой приметой надевать черное - это к неудаче.

Главные приметы этого дня