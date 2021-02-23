23 февраля: почему именно в эту дату был День защитника отечества

Легенда о подвиге и победе

Дело в том, что для каждого гражданина СССР было известно, что в этот день сформировалась в 1918 году Красная армия. Также в Советском Союзе рассказывали и гордились тем фактом, как отряды советской армии разбили немецкие войска под Псковом и Нарвой. Но это неправда. Таких исторических событий не было.

До 1923 года праздника не существовало, а в 23-м году отметили сразу пятую годовщину создания большевистской армии и тогда эта дата начала отмечаться как День основания большевистских вооруженных сил.

Эту легенду и идеологию придумал сам Иосиф Сталин, но спустя 20 лет. Как в антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла, Сталин просто переписал историю и сделал из позора большевиков историю, которой можно гордиться.

Как все происходило на самом деле

В 1918 году Германия перешла в наступление, это был успех страны. Дата 23 февраля была днем победы Кайзеровской Германии и также днем капитуляции России. Немецкая армия захватила огромную часть России, благодаря поражению большевиков. Огромная часть земель была завоевана всего за две недели.

Запись в ряды Красной армии (фото: nformpskov.ru)

Историческая справка или как все было

Рано утром 23 февраля Германия выступила с требованиями, они были мирными. Немцы хотели, чтобы Петроград признал независимость: Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Украины. Большевики согласились с ультиматумом и в результате Брест-Литовского договора Россия потеряла часть своих территорий. Интересно, что именно тогда наша страна могла обрести полную независимость.

Подписание Брестского мира между Украиной и Центральными державами стало серьезным ударом по позициям Советской России, поскольку уже 31 января (13 февраля) делегация УНР обратилась к Германии и Австро-Венгрии с просьбой о помощи против советских войск. Брестский мир был гвоздем в крышку гроба империи. Большевики целенаправленно дезорганизовывали имеющуюся армию, а новую еще не создали. Когда в 18-м году Германия начала атаку на Петроград, защитить страну было уже некому. В Петрограде начали записывать добровольцев в Красную армию только 21 февраля, то есть после начала наступления немцев.

Историки отмечают, что к вечеру 23 февраля немцы находились в 55 км от Пскова и в 170 км от Нарвы. Никаких боев в этот день не зафиксировано ни в немецких, ни в русских военных архивах. В Псков немцы вступили практически без единого выстрела вечером 24 февраля. На Нарвском направлении германские войска начали наступательную операцию лишь 25 февраля и благополучно завершили ее к утру 4 марта. Заняв линию Нарва – Псков, немцы сами собой остановились.

Немцы вошли во Псков (фото: nformpskov.ru)

Что празднуется 23 февраля

Судя по тому, что 23 февраля не было ни единого боя и России и СССР не было чего праздновать, а день создания Красной армии относится к другой дате, традиция праздновать - это просто техническая ошибка. Потом ее обыграли вымышленными победами, чтобы отвлечь внимание от поражения. Соответственно празднование 23 февраля - это один из главных мифов России.