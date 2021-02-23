23 февраля: почему именно в эту дату был День защитника отечества

Во времена СССР День советской армии всегда праздновался 23 февраля, а некоторые страны постсоветского пространства отмечают его и сейчас.
В Украине до 2014 года тоже отмечали этот праздник, но указом Петра Порошенко это было отменено. Почему же все-таки отмечали именно в этот день?
Легенда о подвиге и победе
Дело в том, что для каждого гражданина СССР было известно, что в этот день сформировалась в 1918 году Красная армия. Также в Советском Союзе рассказывали и гордились тем фактом, как отряды советской армии разбили немецкие войска под Псковом и Нарвой. Но это неправда. Таких исторических событий не было.
До 1923 года праздника не существовало, а в 23-м году отметили сразу пятую годовщину создания большевистской армии и тогда эта дата начала отмечаться как День основания большевистских вооруженных сил.
Эту легенду и идеологию придумал сам Иосиф Сталин, но спустя 20 лет. Как в антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла, Сталин просто переписал историю и сделал из позора большевиков историю, которой можно гордиться.
Как все происходило на самом деле
В 1918 году Германия перешла в наступление, это был успех страны. Дата 23 февраля была днем победы Кайзеровской Германии и также днем капитуляции России. Немецкая армия захватила огромную часть России, благодаря поражению большевиков. Огромная часть земель была завоевана всего за две недели.
Историческая справка или как все было
Рано утром 23 февраля Германия выступила с требованиями, они были мирными. Немцы хотели, чтобы Петроград признал независимость: Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Украины. Большевики согласились с ультиматумом и в результате Брест-Литовского договора Россия потеряла часть своих территорий. Интересно, что именно тогда наша страна могла обрести полную независимость.
Подписание Брестского мира между Украиной и Центральными державами стало серьезным ударом по позициям Советской России, поскольку уже 31 января (13 февраля) делегация УНР обратилась к Германии и Австро-Венгрии с просьбой о помощи против советских войск. Брестский мир был гвоздем в крышку гроба империи. Большевики целенаправленно дезорганизовывали имеющуюся армию, а новую еще не создали. Когда в 18-м году Германия начала атаку на Петроград, защитить страну было уже некому. В Петрограде начали записывать добровольцев в Красную армию только 21 февраля, то есть после начала наступления немцев.
Историки отмечают, что к вечеру 23 февраля немцы находились в 55 км от Пскова и в 170 км от Нарвы. Никаких боев в этот день не зафиксировано ни в немецких, ни в русских военных архивах. В Псков немцы вступили практически без единого выстрела вечером 24 февраля. На Нарвском направлении германские войска начали наступательную операцию лишь 25 февраля и благополучно завершили ее к утру 4 марта. Заняв линию Нарва – Псков, немцы сами собой остановились.
Что празднуется 23 февраля
Судя по тому, что 23 февраля не было ни единого боя и России и СССР не было чего праздновать, а день создания Красной армии относится к другой дате, традиция праздновать - это просто техническая ошибка. Потом ее обыграли вымышленными победами, чтобы отвлечь внимание от поражения. Соответственно празднование 23 февраля - это один из главных мифов России.
Читайте также, сколько дней в феврале будут отдыхать украинцы.