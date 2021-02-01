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Выходные в феврале: сколько будут отдыхать украинцы

Киев, Понедельник 01 февраля 2021 07:07
Выходные в феврале: сколько будут отдыхать украинцы
Фото: зима в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В феврале 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 20 рабочих дней. Выходных дней будет восемь.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Выходные в феврале: сколько будут отдыхать украинцы

kalendari.co.ua

Согласно закону, в дополнительных выходных в этом месяце не будет. Однако в феврале отмечаются такие дни:

  • 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
  • 9 февраля - Международный день стоматолога
  • 11 февраля - Всемирный день больного
  • 14 февраля - День Святого Валентина
  • 14 февраля - День компьютерщика
  • 15 февраля - День чествования участников боевых действий на территории других государств
  • 15 февраля - Сретение Господне
  • 17 февраля - День спонтанного проявления доброты
  • 20 февраля - Всемирный день социальной справедливости
  • 21 февраля - Международный день родного языка
  • 22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений

Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

Напомним, по данным опроса КМИС, в 2020 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год.

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