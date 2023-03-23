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23 березня: яке сьогодні свято, що не можна робити, у кого іменини

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

23 березня православні християни згадують мучеників Кодрата та Василиси.

Що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела – читайте у матеріалі Styler.

Традиції цього дня

За правління імператора Діоклетіана були організовані масові гоніння на послідовників християнської віри. Василису також спіймали і почали змушувати зречитися Христа.

Однак дівчинка була непохитна, і її піддали побиттям, страшним тортурам. На Русі святу Василису вважали покровителькою талих вод, що розливаються навесні. Молилися їй для того, щоби велика вода не затопила поселення і будинок. Василина загинула мученицькою смертю, коли їй було 9 років.

Вважалося, що з цього дня розпочинаються березневі грози, а природа прокидається.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо дме холодний вітер, то погода ще довго буде зимовою.
  • Весняні води в річку потекли – до гарного улову плітки.
  • Якщо вже прилетіли журавлі, то весною буде тепло.
  • Шпаки повернулися – сніг скоро зійде.
  • Якщо прилетіли ластівки, то за два тижні почнеться розлив річок.
  • Жайворонок у небі кружляє, отже, скоро з'явиться перша трава.

Що не можна робити у цю дату

  • Цього дня не радять виходити із дому. У народі вважається, що якщо вийти на вулицю – можна принести в будинок біду.

  • Цього дня потрібно відмовитись від будь-яких покупок.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Ян, Павло, Михайло, Марк, Леонід, Іван, Єгор, Дмитро, Денис, Георгій, Віктор, Ніка, Галина, Василина, Анастасія.

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