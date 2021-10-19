23 и 24 октября на "Металлисте" грандиозный фестиваль в честь открытия Академии футбола

На следующих выходных в Харькове ФК "Металлист" откроет Академию футбола. Два дня - в субботу 23 октября и в воскресенье 24 октября - на территории спорткомплекса "Металлист" в формате развлекательно-гастрономического марафона с утра до вечера будут угощать и веселить и взрослых, и детей.
Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Так, в клубе рассказали, что площадка для будущего праздника уже полностью подготовлена. А на 14 игровых полях Академии на 100 % закончили все строительные работы. Теперь подрастающие звезды украинского и мирового футбола смогут тренироваться на покрытии последнего поколения от компании-мирового лидера Desso Sports System.
С 10.00 в субботу на полях академии пройдут показательные тренировки воспитанников, а харьковские операторы street food предложат гостям разнообразные блюда и напитки на комфортабельном фуд-корте.
На 11.00 запланирована церемония торжественного открытия Академии футбола "Металлист", где прозвучат приветственные спичи. Ее воспитанники получат подарки от президента клуба Александра Ярославского, который и профинансировал проведение работ по восстановлению Академии.
После чего гостей праздника ожидают одновременно и матчи юношеских составов "Металлиста" на новом игровом поле, и народное гуляние.
Для детей будет работать игровая зона с батутами и аттракционами, а также мультипликационное видео-шоу на гигантском экране мобильного кинотеатра.
На фестивале уличной еды ресторан "Старгород" обещает шок-кухню - сваренное в подарок любимой команде эксклюзивное пиво "Металлист" и приготовленную по секретному рецепту целиком на самом большом гриле тушу быка.
В перерывах между street-food перекусами, здесь можно будет примерять одежду модной капсульной коллекции MTLST от фан-магазина ФК "Металлист".
А на специально установленной сцене будет концертно-развлекательная программа: DJ-дискотека, конкурсы, интерактивное шоу и фаер-шоу.
23 октября гости праздника смогут насладиться выступлениями двух украинских популярных музыкальных коллективов. Сначала все огни зажжет группа "Агонь". А затем группа ТНМК, большие друзья и авторы гимна ФК "Металлист", поздравят харьковчан с открытием Академии футбола.
В воскресенье праздничный марафон продолжится в том же ритме: street-food, развлечения, аттракционы, сюрпризы, оригинальные выступления Jerri Heil и группы "Ток".
В 18:45 преданные фанаты отправятся на стадион болеть за любимый футбольный клуб. В рамках 15-го тура Первой лиги "Металлист" сыграет с "Подольем" (Хмельницкий).
Кульминацией праздника станет выступление рок-группы The Hard Kiss, которая недавно закончила свой тур по Украине и теперь приехала порадовать своим творчеством харьковчан на open-air празднике от "Металлиста".
Посмотреть полную программу и следить за новостями праздника можно здесь.