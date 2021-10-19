23 и 24 октября на "Металлисте" грандиозный фестиваль в честь открытия Академии футбола

Так, в клубе рассказали, что площадка для будущего праздника уже полностью подготовлена. А на 14 игровых полях Академии на 100 % закончили все строительные работы. Теперь подрастающие звезды украинского и мирового футбола смогут тренироваться на покрытии последнего поколения от компании-мирового лидера Desso Sports System.

С 10.00 в субботу на полях академии пройдут показательные тренировки воспитанников, а харьковские операторы street food предложат гостям разнообразные блюда и напитки на комфортабельном фуд-корте.

На 11.00 запланирована церемония торжественного открытия Академии футбола "Металлист", где прозвучат приветственные спичи. Ее воспитанники получат подарки от президента клуба Александра Ярославского, который и профинансировал проведение работ по восстановлению Академии.

После чего гостей праздника ожидают одновременно и матчи юношеских составов "Металлиста" на новом игровом поле, и народное гуляние.

Для детей будет работать игровая зона с батутами и аттракционами, а также мультипликационное видео-шоу на гигантском экране мобильного кинотеатра.

На фестивале уличной еды ресторан "Старгород" обещает шок-кухню - сваренное в подарок любимой команде эксклюзивное пиво "Металлист" и приготовленную по секретному рецепту целиком на самом большом гриле тушу быка.

В перерывах между street-food перекусами, здесь можно будет примерять одежду модной капсульной коллекции MTLST от фан-магазина ФК "Металлист".

А на специально установленной сцене будет концертно-развлекательная программа: DJ-дискотека, конкурсы, интерактивное шоу и фаер-шоу.

23 октября гости праздника смогут насладиться выступлениями двух украинских популярных музыкальных коллективов. Сначала все огни зажжет группа "Агонь". А затем группа ТНМК, большие друзья и авторы гимна ФК "Металлист", поздравят харьковчан с открытием Академии футбола.

В воскресенье праздничный марафон продолжится в том же ритме: street-food, развлечения, аттракционы, сюрпризы, оригинальные выступления Jerri Heil и группы "Ток".

В 18:45 преданные фанаты отправятся на стадион болеть за любимый футбольный клуб. В рамках 15-го тура Первой лиги "Металлист" сыграет с "Подольем" (Хмельницкий).

Кульминацией праздника станет выступление рок-группы The Hard Kiss, которая недавно закончила свой тур по Украине и теперь приехала порадовать своим творчеством харьковчан на open-air празднике от "Металлиста".

Посмотреть полную программу и следить за новостями праздника можно здесь.