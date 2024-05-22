22 травня: що не можна робити у цей особливий день, кого вітати з Днем ангела
22 травня 2024 року віряни згадують святого Василіска. Наші предки називали днем Василіска, Васильков день, Солов'їний день
Про важливі заборони та традиції цього дня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Традиції 22 травня
Хоча мученик Василіск був мало відомий простим людям, його ім'я запам'яталося в колективній пам'яті народу. Це пов'язано зі співзвучністю його імені з рослиною волошкою та міфічним створінням Василиском. Легенди стверджували, що поля, висіяні у Василіска, ростимуть лише полин та волошка. Тому в народі цей день часто називали "васильковим". Зернові в цей день не сіяли, адже трапляння Василіска на поле призводило до біди: поля пересихали, воду з колодязів спіткало прокляття, а дівчата починали хворіти й помирали.
У цей день дівчата прикрашали молоду березу стрічками, плели вінки з гілочок та кидали їх у воду. Якщо вінок тонув, то це обіцяло нещастя, а якщо плавав - на щасливі події.
Традиційні прикмети цього дня включають:
- Тумани та рясні роси - до врожаю.
- Північний вітер під час дощу - ознака скорого закінчення дощу.
- Веселі співи птахів - до хорошої погоди.
- Багато ґедзів та павуків - обіцянка доброго урожаю огірків.
- Пісня солов'я - до ясної погоди.
- Чорні круги навколо зірок - до негоди.
Святкують 22 травня іменини Володимира та Івана.
Що не можна робити 22 травня
- Не можна залишати яйця недовареними — за повір'ями з них вилізе змія.
- Заборонено полювати на пташок.
- Не рекомендується позичати гроші чи будь-які речі.
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Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, Wikipedia.