22 мая: что нельзя делать в этот особый день, кого поздравить с Днем ангела
22 мая 2024 года верующие вспоминают святого Василиска. Наши предки называли днем Василиска, Васильков день, Соловьиный день.
О важных запретах и традициях этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Традиции 22 мая
Хотя мученик Василиск был мало известен простым людям, его имя запомнилось в коллективной памяти народа. Это связано с созвучностью его имени с растением васильком и мифическим созданием Василиском. Легенды утверждали, что поля, высеянные у Василиска, будут расти только полынь и василек. Потому в народе этот день часто называли "васильковым". В этот день не сеяли, потому что попадание Василиска на поле приводило к беде: поля пересыхали, воду из колодцев постигло проклятие, а девушки начинали болеть и умирали.
В этот день девушки украшали молодую березу лентами, плели венки из веточек и бросали в воду. Если венок тонул, то это обещало несчастье, а если плавал – на счастливые события.
Традиционные приметы в этот день включают:
- Туманы и обильные росы - к урожаю.
- Северный ветер во время дождя - признак скорого окончания дождя.
- Веселое пение птиц - к хорошей погоде.
- Многие слепни и пауки - обещание хорошего урожая огурцов.
- Песня соловья - к ясной погоде.
- Черные круги вокруг звезд - к непогоде.
Празднуют 22 мая именины Владимира и Ивана.
Что нельзя делать 22 мая
- Нельзя оставлять яйца недоваренными - по поверьям из них вылезет змея.
- Запрещено охотиться на птиц.
- Не рекомендуется занимать деньги или какие-либо вещи.
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Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, Wikipedia.