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22-річний чоловік знімав на телефон. Під Києвом п'яні підлітки хотіли зґвалтувати дівчинку: деталі

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Понеділок 22 травня 2023 20:03
22-річний чоловік знімав на телефон. Під Києвом п'яні підлітки хотіли зґвалтувати дівчинку: деталі П'яні підлітки познущались на 11-річною дитиною (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Під Києвом п'яні підлітки хотіли зґвалтувати 11-річну дитину, яка прийшла у гості до своїх старших подруг. Троє дівчат тримали жертву, поки над нею знущався юнак. Їхній 22-річний друг усе це знімав на відео.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Що відомо про наругу над дитиною

Фастівська прокуратура оголосила про підозру п'ятьом особам, четверо з яких неповнолітні, за фактом вчинення сексуального насильства над 11-річною дитиною.

За даними слідства, дівчинка прийшла в гості до двох своїх подруг 15 і 17 років. Там уже перебували хлопець та дівчина віком 14 і 15 років і 22-річний чоловік. Вони вживали алкоголь, після чого почали цькувати й застосовувати фізичну силу до дитини.

"Троє дівчат силоміць тримали дівчину, поки 15-річний хлопець здійснював щодо неї дії сексуального характеру та намагався зґвалтувати. Все це на мобільний телефон знімав 22-річний чоловік", - йдеться у повідомленні поліції.

Після знущань вони заборонили дівчині розповідати про те, що з нею трапилося. Погрожували, що знову поглумляться над нею.

Яке покарання загрожує правопорушникам

Поліція затримала осіб, яких підозрюють у скоєнні злочину. До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання їх під вартою.

Зазначимо, що за зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України) передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.

Також додамо, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено і встановлено у суді.

Досудове розслідування проводять слідчі Фастівського райуправління ГУНП в Київській області.

Раніше ми писали про те, що під Києвом жінка віддала у сексуальне рабство двох неповнолітніх дітей.

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