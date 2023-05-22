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22-летний мужчина снимал на телефон. Под Киевом пьяные подростки хотели изнасиловать девочку: детали

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Понедельник 22 мая 2023 20:03
22-летний мужчина снимал на телефон. Под Киевом пьяные подростки хотели изнасиловать девочку: детали Пьяные подростки поиздевались над 11-летним ребенком (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Под Киевом пьяные подростки хотели изнасиловать 11-летную девочку, которая пришел в гости к своим старшим подругам. Они держали жертву, пока над ней издевался юноша. Их 22-летний друг все это снимал на видео.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Что известно о надругательстве над ребенком

Фастовская прокуратура объявила о подозрении пяти лицам, четверо из которых несовершеннолетние, по факту сексуального надругательства над 11-летним ребенком.

По данным следствия, девочка пришла в гости к двум своим подругам 15 и 17 лет. Там уже находились парень и девушка в возрасте 14 и 15 лет и 22-летний мужчина. Они употребляли алкоголь, после чего начали "травить" и применять физическую силу к ребенку.

"Три девушки силой держали девушку, пока 15-летний парень совершал действия сексуального характера и пытался изнасиловать ее. Все это на мобильный телефон снимал 22-летний мужчина", - говорится в сообщении полиции.

После издевательств они запретили девушке рассказывать о том, что с ней случилось. Угрожали, что снова надругаются над ней.

Какое наказание грозит правонарушителям

Полиция задержала лица, которых подозревают в совершении преступления. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания их под стражей.

Отметим, что за изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 152 УК Украины), предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Также добавим, что в соответствии с Конституцией Украины лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана и установлена в суде.

Досудебное расследование проводится следователями Фастовского райуправления ГУНП в Киевской области.

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