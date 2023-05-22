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У Київській області жінка віддала у сексуальне рабство двох неповнолітніх дітей

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Україна, Понеділок 22 травня 2023 17:27
У Київській області жінка віддала у сексуальне рабство двох неповнолітніх дітей Фото: у Київській області жінка віддала у сексуальне рабство двох неповнолітніх дітей (mvs.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці затримали жительку Київської області, яка віддала у сексуальну експлуатацію своїх малолітніх дітей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

Як з'ясували слідчі, жінка передала 13-річну дочку та 11-річного сина знайомому для сексуальних розваг та виготовлення порнографічних матеріалів за винагороду від 100 до 500 грн.

Окрім цього жінка також брала участь у сексуальному насильстві над дітьми.

"Слідчі Нацполіції щодо жінки скерували до суду обвинувальний акт. Її співучаснику також оголошено про підозру у вчиненні зазначених злочинів. Розслідування кримінального провадження щодо нього триває", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що у четвер, 11 травня, правоохоронці під Куп’янськом виявили тіло жінки, яка торік восени загинула від обстрілів росіян.

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