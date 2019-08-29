22-річному хлопцю перерізали горло і викинули з авто: нові деталі вбивства в Києві

В Києві чоловіку перерізали горло (колаж: РБК-Україна)

З молодим чоловіком розправилися у його ж автомобілі

У Києві в ніч на середу, 28 серпня, на Кільцевій дорозі сталося жахливе вбивство. 22-річному хлопцю перерізали горло і викинули з авто. Скривавлений хлопець йшов вздовж дороги і намагався зупинити машину. Правоохоронцям вдалося з'ясувати нові обставини злочину.

Нагадаємо, один з водіїв таксі зупинився, думаючи, що чоловік хоче, аби його підвезли. Тоді таксист побачив, що він тримається за горло, а його одяг скривавлений. На жаль, хлопець помер до приїзду "швидкої". А останніми його словами стало "таксі".

В Києві чоловіку перерізали горло (фото: kiev.informator.ua)

Нещодавно стало відомо, що чоловік працював таксистом і з ним розправилися в його ж автомобілі Daewoo Lanos сірого кольору, пише УНН з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Через деякий час поліція знайшла неподалік автомобіль, на якому працював загиблий. У салоні авто виявили сліди крові.

Правоохоронці наразі займаються розшуком осіб причетних до страшного злочину. Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК України "Умисне вбивство". Правоохоронці розглядають версію, що вбивство було скоєне під час пограбування.

В Києві чоловіку перерізали горло (відео: YouTube/НПУ)

Нагадаємо, нещодавно в Києві таксист пограбував і згвалтував 33-річну жінку, яку підвозив з ресторану. Нелюд пояснив свій вчинок тим, що жінка була п'яна, і він вирішив скористатися становищем.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі натовп підлітків вчинив жорсткий самосуд над чоловіком, якого підозрюють у нападі та спробі зґвалтування 15-річної дівчинки. Неадекват розбив об голову дитини скляну пляшку і порізав їй обличчя.