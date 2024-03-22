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22 березня: чому цей весняний день такий особливий, у кого День ангела

П'ятниця 22 березня 2024 06:00
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22 березня: чому цей весняний день такий особливий, у кого День ангела Яке сьогодні свято (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

22 березня у народному календарі вшановується Василь Теплий - священик Василь Анкірський, святий мученик, який жив у IV столітті. Інші назви свята: Василь Солнечник, Капельник, Парник, День святого Василя.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.

Традиції цього дня від наших пращурів

У цей день наші пращури уважно слідкували за сонцем і природою, щоб потім передбачити, що обіцяє рік і що чекати від погоди. Так, у цей день завжди було сонячно і тепло.

В цю дату було заведено лагодити своє взуття. При цьому вже зношене викидали без жалю. Виносити старе взуття на викид необхідно було тільки носками вперед. В іншому випадку вірили, що старі проблеми, з якими доводилося мати справу в цьому взутті, можуть повернутися.

Головні прикмети дня

  • якщо на Василя Теплого сонце сходить у колах - буде добрий врожай;
  • також вважалося, що сині хмари на небі - предвесники теплої і вологої погоди;
  • у старовину на Василя чекали на шпаків. Побутувала приказка: "Квітневий шпак - весни гонець";
  • також за народними спостереженнями, якщо сніг тане з північної сторони мурашника, то літо буде теплим, а якщо з південного - холодним;
  • вважалося, що якщо в цей день сонце пригріє, то всі разом поспіє;
  • ще одна приказка на Василя Теплого: "сонце сходить - старим радість; а заходить - молодим солодощі".

Що сьогодні не можна робити

  • Не можна виносити сміття з двору, оскільки можна накликати біду на дім.
  • Не можна прати речі.

У кого День ангела сьогодні: Василь, Дарина, Ісаакій, Таїсія.

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