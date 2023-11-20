21 рік у лісі. Українка живе на безлюдному острові посеред Дніпра (відео)

Українка з Полтави Лариса Ребриста вже 21 рік мешкає на безлюдному острові Вишняки посеред Дніпра. Це місце знаходиться там, де Ворскла впадає у Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео "Полтавської хвилі".

Як живе Лариса на острові Вишняки

66-річна Лариса переїхала 2002 року сюди разом із чоловіком Володимиром, якому запропонували працювати тут єгерем.

На жаль, 2006 року чоловік помер від раку. А Лариса так і продовжила жити на острові, бо їй не було куди повертатися. Справа в тому, що їхній будинок у селі Ревущині Полтавської області на той час встигли розтягнути "добрі люди", яких вони пустили жити.

Лариса вже 21 рік живе на острові (Скріншот)

За словами жінки, на пенсію у 2500 гривень у місті вона прожити не може...

Щоб вижити на острові, Лариса тримає маленьке господарство - кози, кури та качки. Охороняти господарство від диких тварин допомагають собаки.

Також біля неї є невеликий город, там ростуть помідори, полуниця і пара фруктових дерев.

"Я тут не одна, тут все за мене, природа, ліс", - каже вона.

За її словами, в місті вона вже не хоче та не зможе жити.

Дуже важко жити на острові взимку, коли лід сковує затоку, звідти вибратися майже нереально, тому до цього потрібно запастися необхідними продуктами.