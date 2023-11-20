21 рік у лісі. Українка живе на безлюдному острові посеред Дніпра (відео)
Українка з Полтави Лариса Ребриста вже 21 рік мешкає на безлюдному острові Вишняки посеред Дніпра. Це місце знаходиться там, де Ворскла впадає у Дніпро.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео "Полтавської хвилі".
Як живе Лариса на острові Вишняки
66-річна Лариса переїхала 2002 року сюди разом із чоловіком Володимиром, якому запропонували працювати тут єгерем.
На жаль, 2006 року чоловік помер від раку. А Лариса так і продовжила жити на острові, бо їй не було куди повертатися. Справа в тому, що їхній будинок у селі Ревущині Полтавської області на той час встигли розтягнути "добрі люди", яких вони пустили жити.
Лариса вже 21 рік живе на острові (Скріншот)
За словами жінки, на пенсію у 2500 гривень у місті вона прожити не може...
Щоб вижити на острові, Лариса тримає маленьке господарство - кози, кури та качки. Охороняти господарство від диких тварин допомагають собаки.
Також біля неї є невеликий город, там ростуть помідори, полуниця і пара фруктових дерев.
"Я тут не одна, тут все за мене, природа, ліс", - каже вона.
За її словами, в місті вона вже не хоче та не зможе жити.
Дуже важко жити на острові взимку, коли лід сковує затоку, звідти вибратися майже нереально, тому до цього потрібно запастися необхідними продуктами.
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