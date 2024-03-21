21 березня: яке сьогодні свято, найсуворіший "забобон" дня
21 березня за церковним календарем святкується день пам'яті святителя Кирила.
Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.
Історія та традиції дня
Кирило був учнем апостола Петра і отримав посаду єпископа на острові Сицилія. Святий відзначався благочестям, допомагав бідним і зцілював хворих, за що отримав від Бога дар дивотворення. Кирило помер у глибокій старості, а його тіло було поховане на острові. Легенди розповідають, що біля його могили сталися різні дива ще довгий час після цього.
Сміливо кличте цього дня до себе в гості інших людей, особливо тих, з ким давно у сварці. Обов'язково помиріться. Вважається, що цього дня "прокидається" водяник, тому люди оминали водойми.
Головні прикмети цього дня
- Кіт довго сидить на підвіконні - скоро буде потепління.
- З'явилися квіти мати-й-мачухи - до спекотного літа.
- Гроза цього дня означає великий урожай.
Що не можна робити 21 березня
- Не можна поливати кімнатні рослини — це провокує сварки в сім'ї.
- Не варто ледарювати, пліткувати і сваритися.
- Заборонено прати білизну.
Хто святкує іменини: Антон, Афанасій, Яків, Кирило, Филимон, Федір.
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