2024 – рік Дракона. Коли він настане і що потрібно знати про цей могутній символ

Східний гороскоп

У Східному гороскопі п'ять стихій - вода, вогонь, дерево, метал та земля. Кожна стихія має кольори. Повний цикл календаря складає 60 років, тому символи збігаються один раз на 60 років. Головних символів - 12. За цим календарем 2024 рік – рік Зеленого дерев'яного дракона.

У країнах Азії Дракон вважається могутньою фігурою, яка приносить добробут та удачу. Також він символізує енергію та владу. Але при цьому дракони делікатні та м'які у поведінці тварини.

Прийде до нас рік Дракона лише 10 лютого, а завершиться він 28 січня 2025 року.

Символи року

Кольори: Золотистий, сріблястий, сірувато-білий. Невдалі: синій, зелений

Числа: 1, 6, 7, що їх містять (11, 16, 17 і так далі). Невдалі: 3 та 8

Квіти: левова зіва

Тип і девіз: Вождь, янь "я керую!"

Сильні якості: благородний, великодушний, новатор, вимогливий, проникливий, далекоглядний.

Слабкості: нетерпимий, грубий, імпульсивний

Прихильний: до Щура, Дракона, Мавпи

Це екзотичний, норовливий знак, що тяжіє до містики. Він пов'язаний з успіхом, здобуттям влади, багатства та свободи. Східний Дракон – єдина міфічна тварина зодіаку, яка не несе злого значення, а представляє гармонію Неба та Землі.

У житті Дракон схильний до ухвалення швидких рішень, імпульсивний, часто запальний. Любить ризикувати, грати, його приваблює світ задоволень та розваг.

Непередбачуваність вчинків робить його важким у тривалому партнерстві. До того ж Дракон любить критикувати оточуючих, іноді надто нав'язливий у спілкуванні, різкий у виразах, надто вимогливий до оточуючих і до себе.

Любить бути в центрі уваги, щоби близькі повністю поділяли його інтереси, не докучали повсякденними дрібницями.

Яскраві акторські здібності, як і обдарованість в інших сферах, допомагають Дракону здобути популярність і успіх на будь-якій ниві. На нього можна покластися у будь-якій справі.

Зелений дерев'яний дракон

Дерево символізує зростання фізичне і духовне, тому успіх і успіх будуть супроводжувати впевненим у собі людям, які мають чіткі та шляхетні цілі.

Зелений колір - це загальна енергетика року, яка говорить про оновлення, відродження, початок нового життя.

У чому зустрічати Новий рік

Експерти рекомендують використовувати в нарядах яскраві відтінки та прикраси - Дракон любить все блискуче та блискуче. Вишитий дракон на одязі буде дуже доречним. Також доречними будуть елементи із золотистими, сріблястими, сіро-білими елементами - намисто, брошки, браслети, паєтки та стрази.