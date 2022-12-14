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2023 рік принесе велике кохання цим знакам Зодіаку: на кого чекає романтична історія

Ці знаки Зодіаку зустрінуть кохання у 2023 році (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на 2023 рік обіцяє кілька періодів, коли планети подарують яскраві та сильні емоції у сфері романтичних стосунків. Деяким знакам Зодіаку наступний рік принесе велике кохання та цікаві пригоди.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким неймовірно пощастить у коханні у 2023 році. Про це повідомляє Sante Plus.

Телець

Найяскравіші емоції Тельці зможуть пережити наприкінці весни-початку літа. З 16 травня Юпітер підвищить чутливість представників цього знака, і вони почнуть виявляти свою найніжнішу сторону.

Протягом 2023 року Тельці проживуть позитивний період. Ще вони зможуть залагодити певні конфлікти та помститися за певні рани минулого.

Лев

Для тих, хто вже в парі й давно, зірки приготували несподіваний сюрприз - кохання стане ще більшим, з'явиться більше чутливості до коханої людини й вийде відшукати новий баланс у романтичних стосунках.

Сюрпризи чекають також і на самотніх Львів - якщо вони будуть відкриті для зустрічей і не замикатимуться в собі, то їх чекає наступного року пристрасна запаморочлива історія.

Терези

У 2023 році цей знак буде настільки щасливим у романтичних стосунках, що часом почуття просто поглинатимуть з головою.

А самотні Терези мають бути напоготові, тому що любов увірветься в їхнє життя без попередження.

Козеріг

Початок 2023 буде складним для Козерогів, оскільки їм доведеться боротися за збереження своїх романтичних стосунків. І їхні зусилля будуть винагороджені.

У другій половині року вони зможуть знайти баланс у стосунках і навіть знову закохатися у свого партнера.

Риби

2023 рік стане дуже важливим і знаковим для Риб, оскільки їх чекає зустріч з першою любов'ю або людиною, яка колись мала для вас велике значення. Несподівана зустріч може відродити колишні почуття й доведеться поборотися за ці стосунки.

До речі, раніше ми писали про те, для кого зі знаків Зодіаку 2023 стане найщасливішим.

А ще розповідали про те, кому зі знаків Зодіаку удача посміхнеться у січні.

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