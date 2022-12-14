2023 год принесет большую любовь этим знакам Зодиака: кого ждет романтическая история

Телец

Самые яркие эмоции Тельцы смогут пережить в конце весны-начале лета. С 16 мая Юпитер повысить чувствительность представителей этого знака, и они начнут проявлять свою самую нежную сторону.

В течение 2023 года Тельцы проживут очень позитивный период. Еще они смогут уладить определенные конфликты и отомстить за определенные раны прошлого.

Лев

Для тех, кто уже в паре и давно, звезды приготовили неожиданный сюрприз - любовь станет еще больше, появится больше чувствительности к любимому человеку и получится отыскать новый баланс в романтических отношениях.

Сюрпризы ждут также и одиноких Львов - если они будут открыты для встреч и не станут замыкаться в себе, то их ждет в следующем году страстная головокружительная история.

Весы

В 2023 году этот знак будет настолько счастлив в романтических отношениях, что порой чувства будут просто поглощать с головой.

А одинокие Весы должны быть начеку, так как любовь ворвется в их жизнь без предупреждения.

Козерог

Начало 2023 года будет сложным для Козерогов, так как им придется бороться за сохранение своих романтических отношений. И их усилия будут вознаграждены.

Во второй половине года они смогут найти баланс в отношениях и даже снова влюбиться в своего партнера.

Рыбы

2023 год станет очень важным и знаковым для Рыб, так как им предстоит встреча с первой любовью или человеком, который когда-то много для вас значил. Неожиданная встреча может возродить былые чувства и придется побороться за эти отношения.