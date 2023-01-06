2023 принесе здійснення заповітної мрії: ці три знаки Зодіаку знайдуть щастя

Гороскоп на 2023 рік говорить про те, що Чорний Кролик принесе удачу та щастя багатьом представникам зодіакального сузір'я. Проте здійснити свої заповітні мрії зможуть лише три знаки Зодіаку.

Телець

Юпітер залишить знак Овна 16 травня та переміститься у знак Тельця. З цього часу у житті цього знаку Зодіаку розпочнуться кардинальні зміни. Почнуть сходити плоди, які були посіяні вже давно. А успіх супроводжуватиме буквально у всьому.

Можуть бути привабливі пропозиції та можливості, нагороди, багато енергії, фінанси. А найбільші цілі та потаємні мрії почнуть втілюватись у життя. Самотні Тільці зможуть нарешті знайти сімейне щастя, а ті, хто вже в шлюбі - позбавляться багатьох проблем у стосунках.

Рак

У 2023 році прийде ваш час рухатися – можна запустити важливі зміни у житті, змінити місце проживання, почати навчатися чи змінити роботу. Ви зможете досягти успіху практично в будь-якій сфері та в будь-яких прагненнях.

У коханні на вас чекає щасливий період, особливо при переході Сатурна на знак Водолія. Не хвилюйтеся, якщо щось йтиме не зовсім так, як ви хотіли – події відбуватимуться з певною метою, щоб принести вам бажане на блюдечку.

Козеріг

На вас чекає рік з надіями, досягненнями та успіхами. Пошук вашого щастя почне набувати форми. Коли Сатурн стане ретроградним, вам доведеться чимось пожертвувати. Але це буде лише крапля, яка принесе вам набагато більше доброго в обмін.

В особистому житті проблеми будуть лише на початку року, але варто зберігати оптимізм. Ви зможете встановити гармонію в парі, подолати труднощі, а потім насолоджуватися тим, як усе вдало складається.