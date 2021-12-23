2022 год станет очень жарким: климатологи дали новый прогноз

Ученые утверждают, что средняя температура на планете в 2022 году поднимется еще на один градус. Это приведет к тому, что следующий год может стать самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений.

Об этом информируют в издании Forbes.

Парниковые газы нагревают планету все быстрее и по прогнозам метеорологов из Метеорологической службы Великобритании, средняя температура в 2022 году составит на 1,06 градуса по Цельсию выше доиндустриальных показателей.

Средняя температура воздуха может быть несколько ниже, чем в последние пять лет.

Но в целом, 2022 год станет восьмым годом подряд, когда средние показатели будут превышать доиндустриальные уровни на 1 градус.

Климатологи прогнозируют, что следующий год будет одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений.

"Результаты прогнозов показывают, что парниковые газы нагревают планету все более быстрыми темпами", - рассказал специалист Метеорологической службы Великобритании Адам Скейф.

Значительные колебания температур по всему миру маскируют повышение средней глобальной температуры.

В Арктике с доиндустриальных времен потеплело уже на несколько градусов.

Погодное явление Ла-Нинья, которое дает временный охлаждающий эффект, может снизить температуру на несколько пунктов.

Это значит, что в 2022 году температура может быть выше на 1,06 градуса. Для сравнения, в 2020 году температура была на 2,14 градуса выше доиндустриальных времен, а за период с января по сентябрь 2021 температура была выше на 2 градуса.